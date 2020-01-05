В этом году многие даже не заметили, как резко снизилась температура
Еще недавно мы радовались последним лучикам солнца, а сейчас на смену ему пришли заморозки, пишет Сlutch.
Врачи утверждают, что подобная смена погоды очень негативно влияет на здоровье человека, поэтому наша задача в этот период — максимально адаптироваться и поддержать свой организм. Для начала, надо разобраться, кому это грозит в первую очередь:
Кто в зоне риска:
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метеочувствительные люди;
люди, имеющие проблему с сосудами головного мозга;
недавно перенесшие операцию на сердце, инсульт или инфаркт;
люди, у которых есть проблемы с шейной областью.
Какие проблемы со здоровьем может вызвать резкая смена температуры:
снижение уровня иммунитета;
боль и ломота в суставах;
частые и сильные головные боли;
ухудшение мыслительной деятельности;
бессонница ночью и повышенная сонливость днем;
скачки в артериальном давлении.
Как поддержать свой организм в этот период:
Первая рекомендация будет совсем неожиданной: врачи советуют снизить умственные и физические нагрузки в это время, а также сократить время, проводимое за компьютером.
Ноги не должны испытывать большой нагрузки и давления.
По возможности, выделяй время для отдыха посреди дня. Короткий дневной сон будет хорошим решением.
Самый приятный совет — позволь себе в день десертную ложку коньяка — для сосудов она станет настоящим лекарством.
Уменьши в своем рационе количество соли и жирных продуктов — это спасет от отечности и снизит нагрузку на сосуды.
Больше употребляй такие напитки, как компоты из сухофруктов и кисели. Можешь еще попробовать чай с сиропом шиповника.
Теплый душ, легкий массаж, достаточное количество витаминов — все это поможет метеозависимым людям справиться с проблемами резкой смены температуры.
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