В этом году многие даже не заметили, как резко снизилась температура

Еще недавно мы радовались последним лучикам солнца, а сейчас на смену ему пришли заморозки, пишет Сlutch.

Врачи утверждают, что подобная смена погоды очень негативно влияет на здоровье человека, поэтому наша задача в этот период — максимально адаптироваться и поддержать свой организм. Для начала, надо разобраться, кому это грозит в первую очередь:

Кто в зоне риска:

метеочувствительные люди;

люди, имеющие проблему с сосудами головного мозга;

недавно перенесшие операцию на сердце, инсульт или инфаркт;

люди, у которых есть проблемы с шейной областью.

Какие проблемы со здоровьем может вызвать резкая смена температуры:

снижение уровня иммунитета;

боль и ломота в суставах;

частые и сильные головные боли;

ухудшение мыслительной деятельности;

бессонница ночью и повышенная сонливость днем;

скачки в артериальном давлении.

Как поддержать свой организм в этот период:

Первая рекомендация будет совсем неожиданной: врачи советуют снизить умственные и физические нагрузки в это время, а также сократить время, проводимое за компьютером.

Ноги не должны испытывать большой нагрузки и давления.

По возможности, выделяй время для отдыха посреди дня. Короткий дневной сон будет хорошим решением.

Самый приятный совет — позволь себе в день десертную ложку коньяка — для сосудов она станет настоящим лекарством.

Уменьши в своем рационе количество соли и жирных продуктов — это спасет от отечности и снизит нагрузку на сосуды.

Больше употребляй такие напитки, как компоты из сухофруктов и кисели. Можешь еще попробовать чай с сиропом шиповника.

Теплый душ, легкий массаж, достаточное количество витаминов — все это поможет метеозависимым людям справиться с проблемами резкой смены температуры.

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