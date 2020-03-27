Макароны можно есть на диете

Изделия из твердых сортов пшеницы считаются достаточно полезными, поэтому их можно есть на диете. Об этом сообщает диетолог Светлана Фус на своей странице в Facebook.

Фус утверждает, что при попытках нормализовать вес, люди исключают макароны из своего рациона. Хотя, на самом деле, есть макароны, которые не относятся к разряду «вредного мучного».

«Прежде всего хочу напомнить, что самые полезные макароны из твердых сортов пшеницы. Калорийность их в сухом виде составляет 250-350 ккал на 100 г продукта. И это многих пугает. Но разве мы едим макароны в сухом виде? После варки 100 г готовых макарон имеют калорийность 130 ккал/100 г и гликемический индекс 40. А это немного больше, чем в 100 г готовой гречневой, овсяной или рисовой каше», — утверждает эксперт.

Макароны из твердых сортов богаты клетчаткой и растительным белком, содержат витамины, минералы и являются источником сложных углеводов. Помимо того, практически не содержат жиров.

Однако, употребляя этот продукт рекомендуется придерживаться следующих правил:

— Выбирайте макароны, изготовленные из муки твердых сортов пшеницы.

— Правильно их варите. Лучше к состоянию альденте — не разваривать — обычно это до 10 минут варки.

— Поменьше соли.

— Никаких сырных и майонезных соусов. Макароны (паста) в кафе — это калорийная бомба где множество соли и творожно-майонезного соуса.

— Сочетайте с тушеными помидорами, соусом из овощей собственного приготовления. Это будет вкусно и некалорийно.

— Лучшие «гастрономические спутники» макарон овощи, грибы, морепродукты.

— Макароны можно употреблять как взрослым, так и детям, разумеется, если отсутствуют аллергии или непереносимости продукта.

— Учтите: человеку, чтобы наесться, но не переесть, вполне достаточно 100 г готовых макарон, если речь идет о основное блюдо. И вдвое меньше, если они будут гарниром.

— Макароны из твердых сортов пшеницы лучше употреблять утром или в обед. Не позднее чем за 4:00 до сна. Но не на ночь!

Макароны из мягких сортов пшеницы лучше избегать. И употреблять этот продукт лучше не чаще 2 раз в неделю.

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