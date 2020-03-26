Жир на животе — нередкое у женщин, однако довольно опасное явление, которое ставит под угрозу жизненно важные органы. Поэтому нужно приложить максимум усилий, чтобы избавиться от этой не эстетичной и достаточно серьезной проблемы

Висцеральный жир считается особенно опасным из-за того, что окружает жизненно важные органы, приводя к серьезным проблемам со здоровьем. Чтобы избавиться от проблемы необходимо уменьшить потребление сахара.

«Рекомендуется снизить потребление всех продуктов, подслащенных сахаром, от газированных напитков в пищевых изделий. Проверяйте этикетки. Варианты с низким содержанием жира, например, часто содержат добавленный сахар, чтобы компенсировать изменение вкуса и текстуры», — отмечают эксперты.

Следующей рекомендацией является пополнение рациона белком, хорошими источниками являются тофу, орехи, чечевица и бобовые, жирная рыба, яйца и молоко.

Высокоинтенсивное интервальные тренировки (HIIT) является эффективным методом для сжигания жира и стимулирования метаболизма. Мало того, упражнения такого плана заставляют тело сжигать калории после того, как тренировка закончится. Занятия спортом с гантелями также являются очень эффективными.

Отказ от курения имеет решающее значение, по словам специалистов. Чем чаще в руках сигарета, тем больше вероятность того, что опасный жир будет откладываться на животе, а не на бедрах. Пятилетнее исследование показало, что взрослые, которые спали 5 или меньше часов в день аккумулировали более висцерального жира.

Также очень важно избавиться от стрессовых факторов, приводящих к появлению опасного жира на животе.

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Мало кто знает, что икры — важная часть женского тела, уход за которой только сделает девушек еще стройнее. Икры — проблемная зона. С ними нужно работать, если они тонкие или толстые. Также существует проблема, когда икры становятся слишком перекачанные. Существует несколько важных факторов, влияющих на красоту, здоровье и, в частности, полноту икроножных мышц.

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