Контактні лінзи можуть стати смертельно небезпечними, якщо нехтувати правилами експлуатації даної оптики

Дівчина втратила око з-за контактних лінз. Але ж лікарі попереджали: не варто приймати душ з лінзами. Ця помилка їй обійшлася дорогою ціною.

Доктора завжди говорили знімати контактні лінзи перед прийняттям душу, серфінгом і плаванням, і, крім того, регулярно мити лінзи тільки в спеціальному розчині.

Але Петра ван Калмтаут вирішила знехтувати правилами.

У вихідні, після занять спортом, вона прийняла душ, попередньо не знявши свої м’які контактні лінзи. Біль в оці виникла вже на наступний день після цього.

Петра ван Калмтаут

Відвідавши терапевта, жінка почала користуватися призначеними їй очними краплями і маззю, але її стан продовжував стабільно погіршуватися. Коли бельгійку вже довелося госпіталізувати в лікарню, раптово з’ясувалося, що її око вражений акантамебним кератитом через проникнення мікроорганізму-амеби виду Acanthamoeba.

Цей паразит розмножується, поїдаючи очну тканину, і дві спроби хірургів витягти амебу з ока жінки виявилися невдалими. У підсумку, орган довелося видалити.

«Водопровідна вода може викликати багато страждань», — прокоментувала Петра ван Калмтаут, ділячись деталями свого випадку.

Цей інцидент стався в 2015 році, після чого їй цілих три роки довелося ходити з пов’язкою на оці, поки для неї не був виготовлений спеціальний протез.

Нагадуємо, чимало українців змінюють ванни на душові кабінки, але мало хто замислюється над тим, як це може відбитися на здоров’ї.

Сьогодні з’явилася масова мода на душові кабінки. Багато в чому це пов’язано з тим, що в сучасних квартирах українці ставлять лічильники на воду, оскільки вважають за краще економити. А хтось щиро вважає, що знаходження в гарячій воді тривалий час не дуже корисно для здоров’я. Але які б не були ваші особисті причини відмови від ванни, не поспішайте міняти її на душову кабінку.

Ванни використовувалися з давніх часів не тільки тому, що вони доставляли задоволення. Насправді, ванни зміцнюють здоров’я.

Наприклад, Клеопатра зберігала свою дивовижну красу, приймаючи ванни з ослиного молока, а Уїнстон Черчилль вважав за краще по дві гарячих ванни в день для зниження рівня стресу.

Нетривала за часом ванна володіє розслаблюючим і освіжаючим впливом на організм. Експерти рекомендують витрачати на її прийом не більше півгодини, адже вона дійсно може творити дива.

Дослідження показують, що ванни істотно зменшують артеріальний тиск, що вкрай важливо для людей, які страждають від гіпертонії. Ванни поліпшують зір і здоров’я нирок. Вони прискорюють серцебиття, забезпечуючи корисні навантаження для нашого серця.

Ванна підсилює потовиділення, виводить з організму токсини, віруси і бактерії, підвищує температуру ключових м’язів тіла, блокує рецептори болю і забезпечує болезаспокійливий ефект.

Також, прийняття ванни знижує рівень стресу і тривожності, підвищують настрій, зменшують запальні процеси, забезпечують хороший сон ночами, ну а рухи тіла в воді дуже корисні для суглобів, м’язів і кісток.

Нагадаємо, вчені з’ясували, як поверховість впливає на здоров’я людини.

В результаті наукового дослідження, вчені виявили, що «ідеального поверху» для проживання людини не існує, але є деякі нюанси, що впливають на здоров’я. На думку вчених, висота, на якій найчастіше проживає людина, впливає на стан здоров’я, і ​​навіть може призвести до збоїв в життєдіяльності організму.

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