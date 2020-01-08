Ученые из Австралии определили, к каким опасным последствиям на организм человека приводит действие сахарозаменителей

По сообщению Европейской ассоциации по изучению диабета, команда специалистов из научных центров Австралии провела эксперимент над добровольцами в количестве 29 человек. Средний возраст подопытных составил 30 лет.

В ходе исследования участников поделили на две группы, которые в течении 14 дней принимали специальные капсулы. Первая группа трыжды в день принимала капсулы, которые содержат популярные сахарозаменители: сукралозу и ацесульфам калия. Дозировка была подобрана таким образом, чтобы дневное количество сахарозаменителя в капсулах равнялось употреблению полутора литров сладкого напитка в течении дня. Вторая группа принимала капсулы с эффектом плацебо, так называемые «пустышки».

После окончания эксперимента у добровольцев взяли результаты анализов и сравнили их с теми, которые были взяты в начале исследования.

В результате выяснилось, что у первой группы, которая принимала капсулы с сахарозаменителями, резко снизилось количество полезной микрофлоры кишечника. К тому же у них выросло количество патогенных бактерий, которые вообще не должны присутствовать в кишечнике здорового человека. Кроме того, у членов первой группы произошли негативные изменения в реакции организма на сахар.

Результаты группы, которая принимала капсулы-пустышки, никаких изменений с миклофлорой и реакцией на глюкозу не показали.

Исход исследования показал, что искусственные подсластители мешают организму контролировать уровень сахара в крови и изменяют баланс кишечных бактерий. Также специалисты сделали вывод, что регулярное употребление напитков с искусственными подсластителями может иметь абсолбтно обратный эффект, чем тот, который обещают производители и способствовать развитию диабета.

Ранее мы сообщали, что ученые доказали возможность восстановления функционала инсулиновых клеток у жертв диабета второго типа. А это означает, что данную болезнь можно будет полностью вылечить.

Исследователи полагают, что активная субстанция, способная подавлять белок VDAC1, может в будущем сыграть важнейшую роль в деле создания первого лекарства, полностью излечивающего от диабета второго типа. Цель заключается в использовании данной субстанции у жертв диабета, котором недавно поставили диагноз. В их случае восстановление функционала инсулинпроизводящих бета-клеток кажется более вероятным.

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