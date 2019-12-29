Известная телеведущая поделилась советами, как отважиться бегать зимой

Известная украинская телеведущая Маричка Падалко рассказала, чем полезен зимний бег. На своей страничке в Instagram она также дала советы, что надеть на пробежку по снегу.

Телеведущая отметила, что бегает по 10 км в день, и делает это в любую погоду. Например, слякоть и снежная «каша» не мешает ей пробегать запланированную дистанцию.

Она выделила три причины начать бегать зимой и поделилась ими с читателями:

1) Не жарко! Звучит на первый взгляд банально, но на самом деле бегать в -5-10 ° С гораздо легче, чем в + 30 °С.

2) Зимний бег закаляет лучше, чем летний.

3) Вылезти на пробежку зимой значительно сложнее, чем, скажем, весной. А значит, чувство гордости за себя по ее завершении будет в разы больше.

Она так же дала советы какую одежду предпочесть для бега на морозе:

«Чем медленнее вы бегаете, тем теплее одевайтесь. Но вы не должны быть мокрые! Первые пятьсот метров должны быть по ощущениям немного «прохладными», а затем вам должно быть комфортно. Но не жарко, так чтобы обливаться потом!».

Так же, ведущая рассказала в чем предпочитает бегать сама:

«Куртка на фото — не лучший вариант (что было на даче, в то и побежала)», — продолжает Маричка. – Она дает ощущение защищенности, когда дует сильный ветер. Но при морозной погоде, делает внутри «сауну». Когда снимаешь, то внутри вся мокрая. Мне нравится бегать в куртке-жилетке без рукавов, чтобы была вентиляция. Или в ветровке из ткани, которая дышит».

Также телеведущая посоветовала, какую обувь выбрать для зимнего бега:

«Меня часто спрашивают, в каких кроссовках я бегаю зимой. Ответ: в тех же, что и летом. Прошлым летом я купила на детской распродаже «зимние» кроссовки. Они имеют водонепроницаемую мембрану и тяжелые. Сколько раз я в них бегала? Ноль. Зато я их активно использую для прогулок пешком по городу весной или осенью. Поэтому мой совет — не тратиться на дорогие «зимние» кроссовки, особенно в «сезон». Нога во время бега не мерзнет, особенно в «лыжных» носках или гетрах».

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