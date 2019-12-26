Врачи рассказали о том, что доступно каждому для укрепления иммунитета в сезон простуд и гриппа

Для того, чтобы организм был хорошо защищен от вирусов и бактерий, важно иметь крепкий иммунитет.

Медицинские специалисты рассказали о том, что может предпринять практически любой взрослый человек для укрепления своего иммунитета, об этом пишет журнал Healthy Style.

Спать не менее 7 часов. Ежедневный сон в объеме не менее 7-8 часов в сутки – лучший витамин для нервной системы, утверждают медики. В свою очередь недостаток гормона мелатонина, который вырабатывается только в темное время суток, ведет к изменениям гормонального фона, что сказывается на защитных функциях организма.

Регулярная физическая активность. В моменты физической активации усиливается циркуляция лейкоцитов и антител, способных распознавать и уничтожать вирусы и бактерии.

Обилие овощей, фруктов и орехов. Ученые утверждают, что эти продукты должны составлять минимум две трети рациона – другого способа получать естественным путем достаточно витаминов, и микро- и макроэлементов просто нет.

Прогулки на свежем воздухе. Свежий воздух необходим. Ходьба пешком на природе, в парках крайне позитивно сказывается на состоянии человека как в физическом, так и в психическом плане. Свежий воздух в сочетании с физической нагрузкой — отличное средство для повышения тонуса кровеносных сосудов.

Воздержание от алкоголя. Частая выпивка провоцирует окислительные процессы, которые нарушают нормальную выработку кровяных телец, борющихся с болезнетворными микроорганизмами.

Профилактика стресса. Стрессовый гормон кортизол, активизирующийся в моменты сильных нервных переживаний, нарушает функции эндокринной системы. При этом меняется производство интерферона, важного для качественной работы иммунитета.

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