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Резкие изменения температуры очень сильно влияют не только на больных людей, но и на здоровых. Об этом сообщила врач-терапевт Юлия Кузнецова Арабули.

По ее словам, в период перепадов температуры возможны нарушения сна, активности, функций организма.

«Мы плохо просыпаемся, нам тяжело встать с постели, не хочется работать, снижается трудоспособность. Какие-то общие жалобы присутствуют и влияют на нашу жизнь.

Особенно это опасно для пациентов, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания. Много пациентов имеют обострения болезни, гипертонические кризисы, повышается артериальное давление у наших пациентов. Часто эти пациенты обращаются с обострениями болезней и просят помощи», – рассказала Кузнецова-Арабули.

Также врач посоветовала быть особо внимательными тем, кто имеет заболевания мочеполовой системы: «Сейчас тает снег, идут дожди, можно получить простуду или обострение имеющихся болезней. Это циститы, пиелонефриты».

Терапевт призвала украинцев обратить внимание на свой образ жизни.

«Нужен полноценный сон, не менее 7-8 часов в сутки, и лучше засыпать до 23.00. Также рекомендуется пересмотреть свой рацион питания. Кто-то любит согреваться алкоголем на морозе, думает, что так лучше.

Надо максимально ограничить употребление алкоголя в это время. Происходит расширение сосудов при употреблении алкоголя, а потом сужение, что тоже может способствовать повышению артериального давления и вообще негативно влияет на организм», – сообщила Кузнецова-Арабули.

«Пациентам, которые имеют заболевания сердечно-сосудистой системы, лучше заблаговременно проконсультироваться с врачом относительно болезни, чтобы предупредить обострения.

Относительно здоровым людям – есть побольше овощей и фруктов, поменьше копченых или соленых блюд, потому что они также задерживают воду в организме и способствуют повышению давления, появлению отеков, снижению трудоспособности. Это актуально для всех», – рассказала она.

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