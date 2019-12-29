Вредные привычки могут оказаться вреднее в холода, чем в теплое время года

Чтобы уберечься от негативного влияния смены погоды и похолодания, стоит свести, прежде всего, к минимуму вредные привычки, а лучше – от них избавиться. Об этом сообщила врач Виктория Савицкая.

При склонности к головным болям и метеозависимости, табакокурение влияет не только на общее здоровье, но и частому возникновения мигреней и их интенсивность.

Не лучшим способом согреться в морозы специалисты считают и алкогольные напитки, даже традиционные «50 грамм» после возвращения с улицы. Спиртное действительно быстро согревает, но после происходит спазм сосудов в результате чего существенно нарушается терморегуляции организма.

«Если полностью отказаться от вредных привычек вы не в силах, не курите, по крайней мере, когда меняется погода, либо когда уже «затрещала» голова. Сигареты провоцируют резкий спазм сосудов, — а это только усиливает боль. Также важно отказаться, хотя бы на некоторое время от фаст-фуда, полуфабрикатов, слишком тяжелой и жирной пищи, любых копченостей и консервов», — советует врач.

Во время смены погоды врачи рекомендуют также ограничить кофе и кофейные напитки, если вы склонны к повышению давления или атеросклерозу.

«А вот для гипотоников (при пониженном давлении) несколько глотков кофе могут стать лучшим лекарством. Так что, прежде чем что-то предпринять, все-таки следует выяснить показатели на тонометре», — предостерегает врач.

В холодной пасмурной погоде есть и иная опасность — в таких условиях наши надпочечники интенсивно вырабатывают гормон стресса, в результате чего мы чувствуем себя подавленными и раздражаемся без повода, снижается наша работоспособность. Специалисты называют такое состояние метеоневрозом. Он, к слову, может привести даже к затяжным депрессиям и нередко сопровождается расстройствами желудка и головными болями.

Свести к минимуму риски возникновения такого состояния помогут продукты, богатые микроэлементами и витаминами — включите в свой рацион такие продукты, как цитрусовые, щавель, петрушка, томаты, оливки, говяжья печень, красная икра. Из-за обилия в них полезных микроэлементов, витаминов А, С и Р, такой рацион положительно повлияет на функции нервной системы и кровеносных сосудов.

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Источник: ГолосUA