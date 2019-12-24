Нежная кожа на пятках — мечта, к которой стремиться каждая девушка, однако мало кто знает, что грубая кожа и трещины зачастую говорят не о том, что вы плохо сделали педикюр, а о том, что в вашем организме возникли определенные проблемы 

Огрубевшая кожа на пятках это проблема, с которой сталкивается каждая женщина. Часто справиться с трещинами и мозолями не помогают ни народные, ни дорогие профессиональные средства. На это есть причины.

Как считают специалисты, одна из самых распространенных причин появления трещин и огрубевшей кожи пяток это грибковые заболевания.

ноги, пятки, педикюр, трещины на пятках

Мы привыкли считать, что грибок обязательно вызывает зуд или проявляет себя другими особенными симптомами. Но это не совсем так – микроорганизмы могут паразитировать на коже почти не доставляя вам дискомфорта. Их развитию активно способствует обувь, носки и колготы из синтетических материалов, которые не пропускают воздух, а также влажная среда.

Популярные статьи сейчас

Президент срочно попал в больницу: «Внезапно упал у себя дома…», подробности

«Любовница» Зеленского задрала ногу в черном платье и засветила лишнее: «Вторая Волочкова»

Галкин подставил крепкое мужское плечо Лободе, такого Пугачева не ожидала: жаркие кадры

Брежнева устроила дикие танцы в ванной и крупно опозорилась: "Думает, проживет в любви..."
Показать еще

Также часто появление трещин на пятках связано с лишним весом и при этом неправильно подобранной обувью. Когда давление на стопу увеличивается, ортопедическая обувь или стелька перераспределяют вес. Иначе возникает повышенная нагрузка на голеностоп, а это ведет к деформации тканей.

Такой же процесс происходит, если имеются проблемы со стопой или они возникают вследствие других заболеваний, например, варикозного расширения вен, сахарного диабета. В таком случае нужно заниматься устранением причины, а также очень важно подобрать удобную обувь.

Кстати, неудобная обувь, сама по себе может быть причиной появления трещин на пятках. Хорошая обувь не должна жать, натирать и доставлять других неудобств. Идеально, если она будет иметь вентиляцию, но такой вариант вряд ли пойдет для зимы.

ноги, пятки, педикюр, трещины на пятках

Еще одна довольно распространенная группа проблем связана с недостатком витаминов или гормональными нарушениями. К трещинам на пятках чаще всего ведет недостаток витаминов А и Е. Что касается гормональных нарушений, то тут список очень обширный – в частности, с трещинами на пятках очень часто сталкиваются беременные и женщины в период климакса.

Напомним, судороги в ногах говорят об обезвоживании

Как сообщала Politeka, можно избавиться толстых икр без тренировок.

Также Politeka писала, что дикий голод и зуд говорят о сахарном диабете