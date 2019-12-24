Нежная кожа на пятках — мечта, к которой стремиться каждая девушка, однако мало кто знает, что грубая кожа и трещины зачастую говорят не о том, что вы плохо сделали педикюр, а о том, что в вашем организме возникли определенные проблемы

Огрубевшая кожа на пятках это проблема, с которой сталкивается каждая женщина. Часто справиться с трещинами и мозолями не помогают ни народные, ни дорогие профессиональные средства. На это есть причины.

Как считают специалисты, одна из самых распространенных причин появления трещин и огрубевшей кожи пяток это грибковые заболевания.

Мы привыкли считать, что грибок обязательно вызывает зуд или проявляет себя другими особенными симптомами. Но это не совсем так – микроорганизмы могут паразитировать на коже почти не доставляя вам дискомфорта. Их развитию активно способствует обувь, носки и колготы из синтетических материалов, которые не пропускают воздух, а также влажная среда.

Также часто появление трещин на пятках связано с лишним весом и при этом неправильно подобранной обувью. Когда давление на стопу увеличивается, ортопедическая обувь или стелька перераспределяют вес. Иначе возникает повышенная нагрузка на голеностоп, а это ведет к деформации тканей.

Такой же процесс происходит, если имеются проблемы со стопой или они возникают вследствие других заболеваний, например, варикозного расширения вен, сахарного диабета. В таком случае нужно заниматься устранением причины, а также очень важно подобрать удобную обувь.

Кстати, неудобная обувь, сама по себе может быть причиной появления трещин на пятках. Хорошая обувь не должна жать, натирать и доставлять других неудобств. Идеально, если она будет иметь вентиляцию, но такой вариант вряд ли пойдет для зимы.

Еще одна довольно распространенная группа проблем связана с недостатком витаминов или гормональными нарушениями. К трещинам на пятках чаще всего ведет недостаток витаминов А и Е. Что касается гормональных нарушений, то тут список очень обширный – в частности, с трещинами на пятках очень часто сталкиваются беременные и женщины в период климакса.

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