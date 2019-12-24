Разрушение ногтей является важнім сигналом того, что необходимо срочно обратиться к дерматологу

На сегодняшний день, грибок ногтей (онихомикоз) является одним из самых распространенных заболеваний, поражающих ногтевые пластины на руках и ногах, а также кожу на стопах и даже ладонях.

Подхватить его можно где угодно: в саунах и бассейнах, в спортзалах, а также на общественных пляжах. Самыми распространенными возбудителями данной проблемы считаются дерматофиты, дрожжевые и плесневые грибы.

Грибок ногтей (онихомикоз) неприятен тем, что поражает ногтевую пластину, вследствие чего их вид значительно ухудшается. Самолечение при грибке ногтя не эффективно, так как оно должно быть комплексным и длительным, чтобы навсегда избавиться от заболевания.

Для того чтобы своевременно начать лечение, необходимо заранее распознать симптоматику проблемы. Можно выделить основные симптомы:

— Значительное изменение цвета ногтевой пластины;

— Крошение, слоение и утолщение пораженного ногтя;

— В уголках под ногтем есть желтое вкрапление;

— Болезненные ощущения и неприятный запах;

— Деформация ногтевой пластины.

Причины возникновения Скандал гремит на конкурсе Мисс-Донбасс 2018: «Уж больно страшна», фото

— Слабый иммунитет после перенесенных воспалительных или же инфекционных заболеваний;

— Проблемы сосудистой системы, которые нарушают циркуляцию крови в конечностях;

— Микроповреждения ступней;

— Повышенная потливость ног;

— Нарушение определенных мер (примерка обуви, использование зараженных инструментов для обработки ногтей).

— Влажная среда, это могут быть бани, сауны, бассейны .

Общая терапия грибкового заболевания напрямую зависит от прогрессирования. Для комплексного и эффективного лечения грибка нужен систематичный подход. На первом этапе отлично подойдет местная терапия, длительность которой колеблется от месяца до трех. Перед использованием различных антигрибковых капель, лака и народных средств, нужно максимально удалить пораженную часть ногтя.

Сложнее будет с запущенными формами болезни. Для удаления грибницы применяют внутрь разные антигрибковые препараты. Даже после успешного лечения, следует соблюдать гигиенические меры, для снижения риска осложнения. Еслигрибок прогрессирует, он может привести к опасным инфекционным болезням, лечение которых проводится строго под наблюдением специализированного врача.

Во время лечения грибка нужно обязательно продезинфицировать обувь, перчатки, полы и ванную комнату, а также полотенца и постельное белье. Избежать рецидивов и повторного заражения можно при помощи тщательного соблюдения личной гигиены. В случае посещаете бани, бассейна или душа в спортивных центрах нужно использовать резиновые тапочки.

Напомним, почему слоятся ногти: советы для безупречного маникюра

Как сообщала Politeka, красивые ногти после гель-лака: простые советы, которые спасут маникюр

Также Politeka писала о белых пятнах на ногтях говорят о болезнях: врачи рассказали о тревожном сигнале