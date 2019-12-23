Симптомы сахарного диабета второго типа можно сделать едва заметными, если следовать рекомендациям врачей

Миллионы людей по всему миру страдают от диабета второго типа, который считается неизлечимым заболеванием. Но существуют несколько способов, позволяющих обратить вспять его симптомы.

Необходимо употреблять здоровые закуски, как советуют многие врачи. В частности, от сладкого и множества углеводов необходимо отказаться, поскольку данные продукты приводят к резким скачкам уровня сахара в крови.

Именно поэтому на смену одной категории закусок должна прийти другая. Например, творог, йогурт, орехи и оливки — всё это замечательный выбор для людей, желающих, что называется, заморить червячка между основными приемами пищи. Также с этой задачей помогут справиться некоторые свежие фрукты и овощи, но только стремитесь к тому, чтобы содержание фруктозы в них не было очень высоким.

При диабете второго типа лучше ограничить употребление спиртных напитков, это особенно актуально накануне длительного праздничного сезона. Чрезмерное употребление алкоголя увеличивает опасность обострений симптомов диабета и просто наступления этой болезни, поскольку в алкоголе много калорий.

Обязательно следите за тем, как много спиртного вы пьёте. Помните, что алкогольные напитки вроде пива, вина, сидра или эля могут содержать сахар и углеводы. Полностью отказаться от спиртных напитков бывает тяжело, но вполне по силам в какой-то вечер ограничиться всего одним бокалом вина.



Наконец, жертвам диабета второго типа рекомендуется как можно больше двигаться, посвящая нагрузкам не менее 150 минут еженедельно. В целом, интенсивные физические нагрузки могут вообще обратить развитие диабета вспять, а в некоторых случаях они снимают диабетиков с инсулина. Но даже умеренные нагрузки помогают регулировать уровень сахара в крови и повышают чувствительность организма к инсулину. Если на обеденный перерыв отпускается в день хотя бы час, то посвятите 20 минут из этого часа пешим прогулкам. Поднимайтесь и опускайтесь по лестницам, не используйте лифт, чаще гуляйте.

Напомним, популярная диета приводит к диабету и раку: как не заболеть худея

Как сообщала Politeka, украинцам утвердили бесплатные медуслуги и новые лекарства

Также Politeka писала, что диетологи придумали, как избавить людей от диабета