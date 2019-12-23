Ученые выяснили, что недостаток этого витамина приводит к раку
Новое исследование специалистов Копенгагенского университета (Дания) демонстрирует, что нехватка фолиевой кислоты может быть намного более опасной в своих последствиях для организма, чем считалось ранее. Ученые обнаружили, что при дефиците фолиевой кислоты нарушается процесс репликации ДНК и деления клеток, что чревато развитием рака.
Как сообщает Eurek Alert, ученые рекомендуют регулярно измерять содержание фолиевой кислоты в организме, поскольку дефицит вещества по их мнению ведет к раку, а а также провоцирует развитие других отклонений – например, бесплодия и нарушений психики.
Фолиевая кислота является разновидностью витамина B, ее часто выписывают как пищевую добавку беременным женщинам. Считается, что дефицит фолиевой кислоты ведет к патологиям в развитии плода. Но датские ученые изучали лимфоциты взрослых мужчин и пришли к выводу, что нехватка фолиевой кислоты опасна не только при внутриутробном развитии.
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Исследование мужских кровяных клеток обнаружило, что низкий уровень фолиевой кислоты коррелирует с высоким риском хромосомных нарушений. В частности, становится нестабильной X-хромосома и происходит неправильное распределение хромосом по дочерним клеткам. Ученые отметили, что сила воздействия дефицита фолиевой кислота оказалась намного выше, чем они предполагали вначале.
«Изменения, вызванные нехваткой фолиевой кислоты, могут быть связаны с раком, бесплодием и расстройствами психического здоровья», — подчеркнули авторы проекта, которые советуют всем контролировать личный уровень вещества в своем организме.
Добавим, кроме того недостаток витамина В9 приводит к склонности к депрессивным состояниям, хронической усталости без увеличения физических нагрузок, нарушению сна и бессоннице, нарушению памяти и .забывчивости.
Поскольку этот витамин не вырабатывается организмом, нужно пополнять ее запасы. Есть вариант приема таблетированных медицинских препаратов. Но гораздо предпочтительнее получение витамина В9 именно через прием в пищу продуктов, которые его содержат. Найти его можно в говядине, баранине и свинине, печени домашних животных, курином мясе и яйцах, в сыре, твороге, тунце, лососе, свекле, бобовых, в огурцах, моркови, бананах, апельсинах, абрикосах.
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