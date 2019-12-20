Ученые рассказали о закономерности, которая наблюдается у людей после употребления спиртного и предупреждают о ее вреде

Для многих не является секретом, что даже человек, не употребляющий табака, хочет «затянуться» после двух или трёх бокалов пива. Специалистов это заинтересовало.

Учёные, работающие в Университете Пенсильвании, раскрыли секрет тяги к курению после выпивки. Эта закономерность деструктивная, но, вполне, очевидная.

Установлено, что желание покурить после принятия алкоголя обусловливается двумя факторами. Первым являются старые воспоминания о таком опыте.

Со вторым всё не так просто. К этому может подталкивать сам организм. Когда сигареты и алкоголь сочетаются, это понижает уровень гормона дофамина. Того самого, который вызывает эффект «счастья». Таким образом, сигареты могут стать для выпивки очень желанным дополнением.

Цикл, сообщили учёные, начинается с момента опустошения первого бокала с пивом. После этого алкоголь заставляет вспомнить о том, как ранее было приятно покурить.

Человек курит, уровень дофамина снижается. Тут снова появляется желание выпить, чтобы восстановить прежнее состояние. И цикл вновь возобновляется.

Как оказалось, в мире достаточное количество людей, курящих лишь после выпивки. Их называют чипперами. Они считают, что могут употреблять табак, но лишь при возникновении определённых обстоятельств.

Специалисты советуют так не делать. От этого совсем недалеко до возврата к вредной привычке. В следующий раз отказаться от неё станет намного сложнее.

Кроме того, ученые напоминают о вреде табака для организма человека, а в сочетании с алкоголем токсическое воздействие усиливается многократно.

Напомним, стало известно, в чем кроется опасность безалкогольного пива.

Спросите людей, покончивших со злоупотреблениями алкоголем о том, почему они перестали пить. Может показаться, что они сделали это из ненависти к спиртному, но на самом деле, они любили всё, что связано с этим ритуалом, включая ожидание первого глотка, выбор бокала и даже звук опускающегося льда в стаканы.

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