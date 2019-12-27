Средство под названием «ботулотоксин» имеет свойство снижать частоту хронических головных болей у пациентов, которые страдают мигренями

К такому выводу пришли француские исследователей, основываясь на мета-анализе объединенных данных сравнительный клинических испытаний токсинов и плацебо, сообщает журнал Plastic and Reconstructive Surgery.

Собранные доказательства подтверждают эффективность ботокса для лечения хронической мигрени.

Профессор Бенуа Шапу (Benoit Chaput) и коллеги определили и проанализировали данные 17 предыдущих рандомизированных научных работ, сравнивающих воздействие ботулотоксина для профилактического лечения мигрени головные боли.

Участие в исследованиях приняли 3,650 пациентов, около 1,550 из которых страдали от хронической мигрени. Остальные пациенты реже жаловались на эпизодические головные боли при мигрени.

Анализ данных показал, что инъекции ботулинического токсина заметно снизили частоту хронических приступов мигрени. Через три месяца у пациентов, получавших лечение ботулотоксином было в среднем 1,6 меньше приступов мигрени в месяц, по сравнению с теми, кто лечился с неактивным плацебо.

Улучшение наблюдалось на протяжении двух месяцев после лечения ботулиническим токсином. Тем не менее ботулинический токсин имел более высокий уровень побочных эффектов по сравнению с плацебо, но, по словам ученых, они оказывали малый вред.

Обобщенные данные также свидетельствуют о значительном улучшении качества жизни пациентов, получающих лечение ботулиническим токсином. Это улучшение было напрямую связано со снижением депрессивных симптомов.

Результаты исследования демонстрируют эффективность инъекций ботулинического токсина в качестве профилактического лечения хронической мигрени, со значительным снижением частоты головных болей как в течение двух, так и трех месяцев.

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