Украинские врачи рассказали, почему детям и взрослым стоит чаще отказываться от компьютеров и гаджетов и писать от руки

В Древнем Китае стать лучником или госслужащим мог только тот, кто прошел экзамен на знание стихов и каллиграфии. Об этом говориться в Instagram на странице украинского врача и педиатра Евгения Комаровского со ссылкой на психолога и культтерапевта Надежду Железняк

«Написание иероглифов и знание поэзии развивало не только память. Представим: человек брал кисть и чернила. А дальше, ему предстояло мгновенно нанести на полотно иероглиф (иначе они высохнут). Шелк и бумага были в цене. Ошибка недопустима. А значит, развивалось и стратегическое мышление, и умение действовать – быстро, ловко», — говориться в сообщении.

Врачи убеждены, что взрослым и детям следует чаще писать от руки и вот почему:

1. Когда мы пользуемся планшетом — не работает мелкая моторика.

Это способность выполнять мелкие и точные движения кистями и пальцами. Недаром великий педагог В. А. Сухомлинский утверждал, что «истоки способностей и дарований детей — на кончиках их пальцев». Сегодня научно доказано, что интеллект также связан с развитием мелкой моторики. Она задействуется, когда мы рисуем, лепим, а главное – пишем от руки.

2. Развитие мелкой моторики способствует развитию тех отделов мозга, которые отвечают за речь. Поэтому логопеды много внимания уделяют пальчиковой гимнастике.

3. Если мы пишем от руки, исправление ошибки – это работа.

Если используем компьютер – достаточно только нажать кнопку. Помните, как мы аккуратно стирали ошибки? Если ребенок использует только планшет, ему бывает трудно понять, что исправление – это труд, а значит, нужно хорошенько подумать перед важным действием.

4. Ученые обнаружили, что дети, которые пишут от руки, легче усваивают навык чтения.

Это вовсе не значит, что ребенку нужно писать только от руки. Гаджеты, например, могут помочь в развитии интереса ребёнка к обучению, но не стоит подменять ими этот процесс полностью.

Напомним, ученые назвали простой способ улучшить интеллект

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