В этих продуктах содержатся витамины и микроэлементы, способные спасти от многих проблем со здоровьем

При первых симптомах болезни не нужно сразу пить лекарства и пичкать свой организм разными таблетками. В некоторых случаях можно обойтись без них, заменив таблетки сухофруктами. Сушеные плоды помогут укрепить иммунитет и предупредить болезни. Диетологи-нутрициологи рассказали о целебных свойствах сухофруктов.

Сушёный инжир

Помогает избавиться от изнуряющего кашля, а ещё придаёт щекам румянец. Так проявляется повышение уровня железа в крови. В инжире его больше, чем в яблоках. Мочегонные свойства инжира благотворно влияют на почки. А входящие в состав инжира кальций, фосфор, йод, калий, бром, марганец, сера, витамины A, C, B₁, B₂ помогают лучше работать пищевому тракту. Для сердечно-сосудистой системы инжир тоже важен: при венозной недостаточности он снижает свёртываемость крови, предупреждает развитие гипертонии и успокаивает слишком частое сердцебиение.

Курага

Этот сухофрукт тоже хорошо влияет на кровеносную систему. Вещества, входящие в состав кураги, расширяют и очищают кровеносные сосуды. Содержащийся в кураге магний снимает спазмы стенок кровеносных сосудов. Это улучшает состояние всего организма – хороший кровоток творит чудеса. Становится лучше состояние почек и сердца, налаживается питание головного мозга, улучшается память. Всем, кому нужно запоминать большой объём информации, нутриционисты рекомендуют съедать о 50 граммов кураги каждый день.

Изюм

Высушенный виноград благодаря своему составу поможет вам успокоить нервы. Специалист считает его отличным средством от раздражительности, но предупреждает, что людям, имеющим расположенность к набору веса, изюм нужно есть в меру из-за высокого содержания в нём сахара. Впрочем, в нём много и полезных веществ. Высокое содержание калия активизирует регенерацию тканей и хорошо укрепляет сердечно-сосудистую систему. Для людей, страдающих анемией, изюм также станет спасением.

Сушёный чернослив

В этом фрукте много клетчатки, органических кислот и полезных микроэлементов. Это помогает черносливу улучшать обмен веществ, работу кишечника и нормализовать давление. Также он хорош для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Сушёный ананас

Высушенный ананас сохраняет полезные свойства и помогает поддержать тонус, побороть лишний вес и даже продлить молодость благодаря калию и меди в своём составе. Редкое вещество бромелайн, содержащееся в ананасе, представляет собой целый комплекс растительных ферментов. Он налаживает пищеварение и борется с воспалительными процессами.

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