Десять ранних признаков серьезных болезней

Наше тело – отлаженный механизм, который посылает нам «сигналы тревоги» о проблемах со здоровьем задолго до того, как разовьётся серьёзная болезнь. Надо лишь уметь их распознавать. Стоит ли беспокоиться из-за внезапных приступов кашля? Надо ли лечить хронические головные боли?

Бывает так, что симптом в одной части тела может свидетельствовать о болезни в другой. Умение замечать и правильно толковать эти симптомы может значительно повысить качество вашей жизни.

Вот 10 необычных признаков, которые могут говорить о болезнях:

Жажда льда.

Если у вас постоянна тяга к кубикам льда или мороженому, возможно, вашему организму не хватает железа. Жевание льда часто связывают с железодефицитной анемией. Также это может говорить об эмоциональных нарушениях, таких как стресс или обсессивно-компульсивное расстройство.

Длина пальцев.

Если ваш безымянный палец длиннее указательного, это означает потенциально высокий риск остеоартрита. По данным одного исследования, мужчины, у которых безымянный палец длиннее, в 2,5 раза чаще болеют остеоартритом, чем женщины с той же чертой. При этом и у мужчин, и у женщин повышен риск остеоартрита тибиофеморального коленного сустава.

Отёчность ног.

Если у вас начали раздуваться ноги, это может указывать на проблемы со щитовидной железой. Это так называемый периферический отёк, причиной которого могут быть задержка солей, целлюлит, застойная сердечная недостаточность, беременность, венозная недостаточность и побочные эффекты медпрепаратов.

Постоянный зуд.

Если у вас всё время чешется тело, это может быть признаком аллергии или кожной болезни. Почесуха может быть вызвана разными внутренними заболеваниями — например, печени. Постарайтесь не расчёсывать больное место, иначе будет только хуже.

Если зуд не проходит в течение двух недель, обязательно покажитесь врачу.

Чёрный кал.

Чёрный кал свидетельствует о внутреннем кровоизлиянии, скорее всего из-за язвы желудка. Кроме того, это может быть следствием приёма железа или пищи синего, зелёного и чёрного цвета. Ещё одна возможная причина — нарушения в верхних отделах пищеварительного тракта.

Если чёрный кал сопровождается болью, рвотой и диареей, значит, в вашем организме что-то не так. Обратитесь к врачу.

Нарушения когнитивной функции.

Если у вас затуманены мысли и вам трудно сосредоточиться, причиной может быть переизбыток жира в организме. Жирные кислоты попадают в мозг и вызывают воспаление, которое негативно сказывается на ясности мышления. Ожирение и жировые отложения плохо влияют на работу мозга.

Справиться с этой напастью вам помогут тренировки и переход на здоровое питание. Это будет полезно вдвойне, потому что ожирение само по себе вызывает массу болезней.

Тревожность.

Время от времени тревожность бывает у всех как результат стресса, но хроническая тревожность может свидетельствовать о гормональном дисбалансе. А тяжёлая форма тревожности, сопровождающаяся головокружением и тошнотой, — уже повод для беспокойства. Возможно, у вас нарушения в работе надпочечников или щитовидки, или даже опухоли надпочечников.

Повышенная утомляемость.

Если вы постоянно испытываете усталость, возможно, ваш организм не справляется с избытком токсинов, таких как алкоголь, никотин или вредные вещества из еды. Всё это создаёт нагрузку на надпочечники, что оборачивается сильной утомляемостью.

Кроме того, хроническая усталость может быть признаком серьёзных заболеваний — анемии, депрессии, фибромиалгии, аллергии и даже рака. Но чаще всего дело в неправильном питании и вредных привычках.

Жировые складки на животе.

Лишний вес и ожирение всегда свидетельствуют о плохом здоровье. Но если у вас жировые складки именно на животе, а не на бёдрах, то это говорит о повышенном риске сердечно-сосудистых заболеваний. У женщин это также может быть симптомом синдрома поликистозных яичников, который часто переходит в диабет.

Чтобы избавиться от лишних складок, достаточно полчаса в день посвящать упражнениям умеренной интенсивности.

Ранняя седина.

Иногда преждевременная седина обусловлена генетически. Но в других случаях она может быть признаком нарушений щитовидки или дефицита каких-то веществ. С возрастом выработка меланина — пигмента, отвечающего за цвет волос, — естественным образом сокращается.

Аутоиммунное заболевание витилиго также уничтожает пигменты или меланоциты, из-за чего на коже появляются белые пятна. Если у вас нет соответствующей наследственности, имеет смысл обратиться к врачу.

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