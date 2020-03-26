Семьдесят лет понадобилось ученым для того, чтоб обнаружить пользу вредного холестерина для людей пожилого возраста

Часто пожилые люди страдают от проблем с памятью, однако этого можно избежать. Учёные заявили, что для этого нужно соблюдать высокий уровень холестерина.

Исследованием в данной области занимались научные специалисты из Медицинской школы Икан в Нью-Йорке.

Учёные сообщили, что пожилые люди, у которых был более высокий уровень холестерина, намного реже страдали от нарушений когнитивных функций. Риски снижались на 32 процента. По словам специалистов, они действительно были озадачены таким явлением, ведь холестерин плохо воздействует на здоровье мозга в старости. При этом открытие способно привести к созданию первого в мире лекарства от деменции.

Изучение продолжалось на протяжении семидесяти лет. Для того, чтобы сделать такие выводы, учёные задействовали в испытании более чем пять тысяч людей. Оказалось, что участники в возрасте от 85 до 94 лет имели хорошие умственные способности, даже несмотря на то, что уровень холестерина у них был увеличен с 40 лет.

«Мы не думаем, что высокий уровень холестерина хорош для здоровья мозга в 85 лет, но он может помочь нам идентифицировать тех, кто менее подвержен риску пострадать от слабоумия. Данные нашего исследования имеют важные последствия для изучения генетических и других факторов, связанных со здоровым когнитивным старением», – сказал профессор Джереми Сильверман.

Добавим, ранее ученые назвали старость болезнью и рассказали, возможно ли ее вылечить.

В научном мире все активнее продвигается идея о том, что старение возможно лечить как болезнь, продлевая тем самым жизнь на десятки лет.

Один из лидеров движения против старения, главный научный сотрудник исследовательского фонда SENS Обри Ди Грей серьезно занят изучением проблемы продления здорового срока человеческой жизни. По словам ученого, говоря о борьбе со старостью, нужно понимать, что речь не идет о прекращении процесса биологического старения. Но предлагаемые исследователями методы могут дать людям 30 лишних лет жизни.

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