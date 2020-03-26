Ученые выяснили, безопасно ли для здоровья тренироваться вечером и как это может отразиться на качестве сна ночью

Есть мнение, что людям, которые по вечерам основательно занимаются спортом, якобы приходится бороться с беспокойными ночами. Однако теперь ученые доказали обратное: в определенных случаях вечерний спорт оказывает даже положительное воздействие, сообщает Die Welt.

Ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха проанализировали 23 исследования, посвященных взаимосвязи между вечерними занятиями спортом и качеством сна ночью.

«Ученые установили, что, вопреки всем предположениям, занятия спортом за четыре часа до сна не оказывают абсолютно никакого негативного воздействия на качество сна», — указывает журналистка Бритта Зилинг.

«Участники исследований, занимавшиеся спортом по вечерам, проводили 21,2% сна в глубокой фазе. Она особенно важна для восстановления организма. У испытуемых, не имевших спортивной нагрузки, этот показатель составил только 19,9%. Хотя такое различие сначала кажется небольшим, с точки зрения статистики оно существенно», — говориться в сообщении.

Тем не менее, подчеркивают исследователи, имеет значение и вид тренировки. Сильная физическая нагрузка за час до сна отрицательно сказывается на качестве сна, так как затягивает процесс засыпания, что, среди прочего, связано с высокой частотой сердечных сокращений. (…) Положительный эффект наблюдается при тренировках умеренной интенсивности. В частности, к таким можно отнести спокойный бег или езду на велосипеде.

Как установили ученые, испытуемые засыпали особенно глубоко даже тогда, когда они заканчивали умеренную тренировку всего лишь за полчаса до сна.

Ученые рассказали, как тренировки сделать более эффективными в плане сжигания жировых отложений.

Большинство посетителей спортзалов знают о том, как вредно заниматься сразу после плотного обеда или ужина. Но теперь ученые подтвердили это правило и заявили, что самые большие преимущества от тренировок могут получить люди, которые занимаются полностью на пустой желудок.

Напомним о зверском голоде после тренировки: названы продукты, которые пойдут на пользу

Как сообщала Politeka, названы продукты, которые делают тренировки эффективнее: основа для красивого тела

Также Politeka писала, почему спорт не помогает похудению: названы главные ошибки

Источник: Daily.com.ua