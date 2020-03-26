Наша память и сообразительность напрямую зависят от рациона питания

Австралийский диетолог Сьюзи Баррелл, составила список суперпродуктов для школьников, и о об этих продуктах точно необходимо знать каждому родителю, желающему улучшить успеваемость своего ребенка.

Лосось

Считается, что рыба улучшает умственную деятельность за счет высокого содержания фосфора. Баррелл же уточняет, что лосось особенно полезен, поскольку богат полиненасыщенными жирными кислотами омега-3.

Баррелл напоминает о содержании в лососе витаминов B1, B2, B3, B6 и B12, которые воздействуют на целый ряд основных физиологических функций, включая развитие речи и памяти. Баррелл рекомендует включать лосось в рацион школьника до трех раз в неделю.

Зелень

Петрушка, сельдерей, различные виды салатов и прочая листовая зелень насыщены антиоксидантами, которые весьма полезны для мозга.

«Регулярное употребление зелени помогает защитить мозг от повреждений», – поясняет диетолог и рекомендует как можно чаще включать в рацион капусту, шпинат, брокколи и китайскую листовую капусту. Для слишком торопливых школьников отлично подходят зеленые смузи.

Орехи

Нутриционисты нередко рекомендуют есть не менее 10 грецких орехов в день тем, кто перенес травмы мозга. Баррелл утверждает, что орехи или ореховые пасты (в идеале без сахара) – отличный способ получить необходимую ежедневную норму полезных жиров:

«Это богатая питательными веществами пища содержит необходимые организму жиры, включая растительные омега-3, а также белок, клетчатку и множество микроэлементов, в том числе цинк».

Яйца

В яйцах много не только белка, но и важного питательного, а главное полезного для мозга вещества холин. Холин влияет на функцию клеточной мембраны и процесс нейротрансмиссии (передачи нервных импульсов клетками мозга), и это воздействие связано с улучшением работы мозга. Баррелл предлагает включать в рацион школьников яйца, сваренные вкрутую, добавлять в бутерброды или делать фритату (запеченный омлет с брынзой и зеленью).

Черника

Всего одна порция черники покрывает суточную потребность организма в витамине С и клетчатке.

«Особый интерес вызывает то, что из всех ягод именно черника непосредственно связана с улучшением когнитивных функций», – подчеркивает Баррел.

Диетолог рекомендует обязательно добавлять небольшую порцию свежих ягод в школьный ланч-бокс.

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