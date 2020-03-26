Йога решает много проблем со здоровьем как у мужчин, так и у женщин, но, к сожалению, подходит не всем

Йоге уже более 6000 лет, и ее популярность постоянно растет. К ней обращаются с разными целями: одни хотят сделать свое тело сильным и гибким, другие – сохранить молодость и хорошее самочувствие, третьи – подготовиться к рождению ребенка.

Но все без исключения хотят обладать стройной фигурой, стать более гибкими, сексуальными, и улучшить настроение.

Польза

После занятий йогой многие обретают уверенность в себе, так как улучшается фигура и самочувствие, успокаивается ум. Йога воздействует на все мышцы, включая в работу глубокие мышцы тела. В йоге акцент делается на правильное дыхание и укрепление мышц спины и пресса, ведь от их тонуса многое зависит: осанка, походка, уменьшение нагрузки на позвоночник и стабильность работы внутренних органов.

В связи с тем, что йога способствует достижению баланса, укреплению и наполнению энергией нижних центров, таких как живот, область таза, мочеполовая система, выполнение некоторых асан особенно полезно именно женщинам. Поскольку в той или иной степени здоровье и самочувствие каждой женщины в течение всей жизни находится в зависимости от гормонального фона и его перепадов. Йога лечит заболевания позвоночника, астению, вегетососудистую дистонию, нервные расстройства, вызванные стрессами.

Кому нельзя заниматься йогой

Занятия йогой подходят не каждому, а в отдельных случаях, еще и могут отрицательно влиять на здоровье человека. Злоупотребление занятиями йогой может стать причиной развития артрита. К этой болезни приводят так же упражнения на развитие растяжки.

Также осваивать йогу воспрещается тем, кто имеет: острые и хронические заболевания, психические расстройства, болезни сердца и крови, инфекционные поражения опорно-двигательного аппарата, тяжелые черепно-мозговые травмы и травмы позвоночника.

При этом, врачи не отрицают пользу от занятий йогой. Чтобы йога давала результаты, стоит относиться к ней как к комплексной системе оздоровления. Потому вы должны изменить режим дня, питание, поведение и восприятие окружающего.

Напомним, назван лучший способ забыть о стрессе и стать счастливым

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