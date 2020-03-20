Диетолог предупредила, что одна из модных диет вызывает старение организма, хотя похудеть с ее помощью можно

Диеты, предусматривающие несбалансированное питание, не позволяют обеспечить длительный эффект похудения, а также не способствуют сохранению молодости. Такое мнение высказала врач-диетолог Оксана Скиталинская.

«Диета Дюкана — на ней можно похудеть, потому что она предполагает много белка, исключает сладости, алкоголь и жирную пищу вообще. Чтобы белок переварился в организме, нужно очень много энергии, но белок — не диетой для долголетия, не является диетой молодости. Огромное количество белка старит нас — это однозначно», — отметила диетолог.

По ее словам, диеты, которые предусматривают несбалансированное питание — как, например, и монодиеты — на фруктах, на овощах, не могут обеспечить долговременный результат похудения.

«Чтобы не набирать вес снова, нужно всегда соблюдать правила здорового питания, спортом заниматься, быть физически активными, раз-два раза в неделю пропускать приемы пищи», — уточнила врач.

При этом она добавила, что нормальный вес свидетельствует о здоровье человека, особенно это важно в возрасте после 40 лет. Здоровый образ жизни, по словам диетолога, не только позволяет человеку хорошо выглядеть, но и улучшает самочувствие человека, останавливает воспалительные процессы в организме, которые рано или поздно появляются у каждого.

Напомним, дневной рацион человека, стремящегося избавиться от лишнего веса, имеет на 75-80% состоять из продуктов растительного происхождения, но при этом содержать также белки и жиры.

Допустимой ежедневной нормы сахара быть не может, поскольку добавлен сахар вреден для здоровья в любом количестве.

Здоровый напиток — это вода, а потом может идти кофе — тоже естественно, не переработанный продукт, чай — травяной, зеленый, черный и так далее.

Напомним, ранее диетолог Альбина Комиссарова рассказала о минусах эффективной диеты, после которой можно потом набрать вес.

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