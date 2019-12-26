От доктора Комаровского мы регулярно слышим о пользе промывания носа солевым раствором, но безопасно ли это

Украинский педиатр Евгений Комаровский продолжает отвечать на вопросы своих читателей и зрителей. На этот раз речь зашла о физрастворе.

Украинцев интересует, может ли промывание носа солевым раствором спровоцировать отит.

«Практически с рождения ежедневно используем для гигиены носика ребенка Аквамарис (по 1-3 капли). Влажность и температура в комнате «по Комаровскому». Ребенку уже 8 мес. и мы продолжаем использовать преперат как «профилактически», так и особенно активно при насморке. Недавно столкнулись с мнением лор-врача о недопустимости подобного «бесконтрольного» использования препарата, поскольку «смываемое содержимое носовых ходов может попасть в евстахиеву трубу, а оттуда в среднее ухо и вызвать воспалительный процесс», — пишут доктору.

По словам Евгения Комаровского, жидкость, попадающая в нос действительно может спровоцировать отит, при условии, что эта жидкость будет вводиться под давлением и попадает соответственно, в евстахиеву трубу.

Для ежедневной гигиены носа использовать физраствор можно, но надо понимать, что если в комнате поддерживаются оптимальные параметры влажности и температуры воздуха, то это предохраняет слизистую от пересыханий и в такой ситуации физраствор нужен только при болезни. В состоянии здоровья в нем нет необходимости. Тем не менее в умеренном количестве помешать он вряд ли может.

«Если физраствор используется для активного увлажнения слизистой (2-3 раза в час), то вне всякого сомнения, это не опасно и никакие функции не будут подавлены. Главное, что надо понимать — пересыхание слизистой оболочки подавляет ее защитные функции и всю систему местного иммунитета намного более выражено, чем все физрастворы (даже применяемые бесконтрольно) вместе взятые», — добавил Евгений Комаровский.

Напомним, ранее мы писали, что педиатр Евгений Комаровский рассказал, как сбить температуру при беспомощности лекарств.

Украинский педиатр Евгений Комаровский опубликовал на своей странице в Instagram видео, которое посвящено его передаче «Школа доктора Комаровского». В этом фрагменте передачи он отвечает на вопрос «что делать, если жаропонижающее не сбивает температуру у ребенка?»

Как сообщала Politeka, Комаровский рассказал, кому ежедневно нужно закалять горло.

Также Politeka писала, что Комаровский раскрыл правду о вакцинации против кори в развитых странах.