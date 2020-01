View this post on Instagram

Вопрос: ⠀ Что делать, если жаропонижающее не сбивает температуру? ⠀ Ответ: ⠀ Прежде всего подумать: «а есть ли нам чем потеть?». Это главный вопрос. В большинстве случаев неэффективность жаропонижающих – это дефицит жидкости в организме. ⠀ Вторая причина неэффективности жаропонижающих – это то, что вы дали его в неудобной лекарственной форме. Например, свечка. Она при температуре больше 38,5 С просто лежит в попе и никуда не всасывается. То есть нужна жидкая лекарственная форма в большом объеме воды. ⠀ Отсутствие эффекта от жаропонижающих средств – один из факторов, которые обуславливают необходимость обращения за врачебной помощью. То есть, если жаропонижающие помогают – можете спокойно ждать, но, если не помогают – давайте суетиться. ⠀ Но, что значит не помогают? У нас, как правило, если было 39,0 С, а стало 38,5 С, то мама говорит, что не помогает. Мама считает, что 39,0 С сразу должна стать 36,6 С. Нет, друзья мои, помогает, но не так хорошо, как вам хотелось бы. ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #шдк #школадокторакомаровского #температура #температураЕОК #жаропонижающие