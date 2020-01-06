Доктор Комаровский рассказал, что делать, если жаропонижающие препараты не помогают

Украинский педиатр Евгений Комаровский опубликовал на своей странице в Instagram видео, которое посвящено его передаче «Школа доктора Комаровского». В этом фрагменте передачи он отвечает на вопрос «что делать, если жаропонижающее не сбивает температуру у ребенка?».

Основной причиной неэффективности жаропонижающих средств, по словам Комаровского, является дефицит жидкости в организме.

«Прежде всего стоит подумать: «а есть ли нам чем потеть?». Это главный вопрос. В большинстве случаев неэффективность жаропонижающих – это дефицит жидкости в организме», — сказал Комаровский.

Второй же причиной может являться то, что родители дали лекарственный препарат в неудобной лекарственной форме.

«Например, свечка. Она при температуре больше 38,5°C просто лежит в попе и никуда не всасывается. То есть нужна жидкая лекарственная форма в большом объеме воды», — объясняет доктор.

Также он отметил, что если организм не обезвожен, а жаропонижающие все так же не действуют, то это тревожный звоночек и вам необходимо обратиться за врачебной помощью.

«Отсутствие эффекта от жаропонижающих средств — один из факторов, которые обуславливают необходимость обращения за врачебной помощью. То есть, если жаропонижающие помогают — можете спокойно ждать, но, если не помогают — давайте суетиться», — пишет Комаровский.

Врач добавил, что при потреблении лекарственных препаратов, какими бы хорошими они ни были, не стоит ожидать быстрого выздоровления.

«Если было 39,0 С, а стало 38,5 С после жаропонижающего, то уже хорошо», — подчеркнул доктор.

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