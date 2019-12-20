Сегодня многие будущие мамы задумываются, как провести роды: довериться профессионалам и поехать в больницу, или же остаться в комфортных домашних условиях

Израильские ученые изучили данные о женщинах, родивших в одном из городов страны с 1991 по 2014 год, и выяснили, что перинатальная смертность в три раза выше, если роды происходят вне больничных условий.

Несмотря на то, что в последние несколько лет роды делают максимально комфортными и безопасными для ребенка и матери (например, планируют роды через кесарево сечение в определенный день в конце срока), предсказать их начало и длительность с абсолютной точностью все равно нельзя.

Из-за этого роды могут начаться и закончиться вне больничных условий, в потенциально опасной для ребенка и матери обстановке.

При этом работ, которые бы численно показывали опасность таких родов, довольно мало.

Ученые под руководством Джил Гутвиртц (Gil Gutvirtz) из Медицинского центра «Сорока» Университета имени Бен-Гуриона решили изучить, как незапланированные роды вне больничных условий связаны с перинатальной смертностью (смерть включают гибель плода до родов на поздних сроках беременности, а также смерть ребенка во время родов или в первые несколько суток после рождения).

Исследователи изучили данные о 243682 случаев родов, которые произошли в 1991 по 2014 года: стоит уточнить, что ученые рассматривали только случаи рождения одного ребенка с целью исключить возможное влияние количества детей на исход анализа данных.

Исследователи подсчитали, что из всех рожениц 1,5 процента родили ребенка вне больницы: четверть из них не получала должного ухода во время беременности (по сравнению с 8,7 процентами женщин, которые родили в больнице). Вне всевозможных побочных переменных, включая здоровье матери, ее возраст, курение и остальное, на 1000 рождений вне больницы приходилось 15 смертей, в то время как на 1000 рождений в больнице — пять.

Авторы работы пришли к выводу, что незапланированные роды вне больничных условий — независимый фактор, повышающий перинатальную смертность. Исследователи настаивают на том, что процесс рождения ребенка должен быть проведен в специальных условиях и под присмотром специалиста — с целью предотвратить опасные для жизни последствия как для ребенка, так и для матери.

Напомним, лекарства для для женщин могут обернуться потерей ребенка.

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