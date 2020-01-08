Несмотря на большое количество статей по данному поводу, люди все же продолжают верить во многие мифы, связанные с простудой

Миф 1. Простуда может стать гриппом.

Данные заболевания являются совершенно разными и не имеют никакой связи. Одно не может перетекать в другое. Грипп характеризуется высокой температурой, недомоганием, а также ломкой мышц. Простуда же перетекает более мягко и одним из самых неприятных ее последствий является насморк.

Миф 2. Сон с мокрыми волосами ведет к простуде.

Дело в том, что окружающая среда может лишь усугублять течение заболевания и не может быть ее источником. В связи с этим, сон с мокрыми волосами грозит лишь непрезентабельной прической утром.

Миф 3. Холод на улице может стать причиной возникновения простуды.

Зимнее время года является периодом болезней по причине того, что множество людей проводят время в закрытых пространствах с большим количеством человек внутри, а погодные условия тут не причем.

Отметим, сезон острых респираторных инфекций в Украине официально можно считать открытым: как подготовить организм, чтобы не свалиться с простудой в постель. Что делает людей особенно уязвимыми перед вирусами в сезон простуд-практикующие врачи назвали пять факторов, которые сильнее всего ослабляют иммунитет.

Отряд самых опасных врагов иммунитета возглавило курение. Специалисты поясняют: никотин, смолы и другие вещества табачного дыма серьезно истощают иммунную систему – ее организм использует как защитный ресурс в борьбе именно с ними, а не с вирусами. Поэтому курильщики заболевают первыми.

Вторым по степени тяжести вреда идет неправильное питание. Научные исследования свидетельствуют, что современные люди недобирают витаминов, так как их рацион обеднен свежими и растительными продуктами. В то же время поедается много консервантов и красителей, — между тем эти вещества способствуют уничтожению иммунных клеток.

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