Медики провели масштабное исследование, которое показало, что бессонница является генетическим заболеванием и передается по наследству

Согласно полученным данным, ученые смогут прийти к разработке новых способов лечения расстройства, сообщает Hyser.

Сотрудники Центрального госпиталя Массачусетса провели исследование, в котором приняло участие 450 тысяч человек. Сделав необходимые анализы, они обнаружили, что бессонница во многих случаях является генетическим заболеванием.

Так, было выявлено 57 участков ДНК, увеличивающих риски возникновения проблем со сном. Из этого специалисты сделали вывод, что бессонница и наследственность тесно связаны.

Уже приведены доказательства, согласно которым каждый третий случай бессонницы являлся наследственным.

Радует то, что благодаря новой информации, медики смогут создать более действенные препараты и изучать бессонницу более системно.

Зная, какие цепи ДНК затрагивает, можно разработать лекарства, помогающие в 30% случаев, а это миллионы лишенных проблем людей. Кроме того, нормализация сна поможет избавиться от болезней, являющихся спутниками бессонницы, такими как тревожное расстройство, депрессия и болезнь коронарных артерий.

По данным специалистов, сейчас бессонница диагностирована у миллионов людей. Точные подсчеты пока не удалось провести, но от 10 до 20% всего населения Земли в различных регионах страдают от неспособности полноценно отдохнуть в ночное время суток. До сих пор медики не имели полного представления о характере синдрома, хотя известно, он является причиной многих заболеваний, в том числе и сердца.

Отметим, людей, которые беспокоятся из-за негативного влияния недосыпа на здоровье, успокоили австралийские ученые. Они установили, что бессонница не оказывает фатального влияния на продолжительность жизни человека, однако есть одно но.

Команда научных специалистов из Университета Флиндерса проанализировала данные 17 исследований, в ходе которых изучалась возможная связь между бессонницей и ранней смертью. В результате учеными был сделан вывод о том, что хотя бессонница коррелирует с развитием разных отклонений, вероятность смертности она все же не увеличивает.

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