Доктор Комаровский рассказал, когда при травме срочно нужна медицинская помощь

Популярный украинский педиатр Евгений Комаровский дает ценные советы родителям о здоровье детей. Доктор рассказал, когда при травме головы ребенку срочно нужен осмотр врача. Соответствующий пост он опубликовал на своей страничке в Instagram.

«Принципиальной особенностью детей первого года жизни является тот факт, что количество жидкости в полости черепа намного превышает таковое у детей постарше. Кроме того, имеются роднички, а также податливые и подвижные швы между костями черепа. Все это создает возможность амортизации и снижает риск от ударов головой и по голове», — пишет Комаровский.

По его словам, абсолютное большинство травм головы у младенцев заканчивается благополучно, но любой удар по голове требует серьезного к себе отношения, поскольку возможны очень опасные повреждения вещества мозга и кровотечения в полости черепа.

Родители обязаны знать симптомы, свидетельствующие о том, что травма головы потенциально опасна и требует обязательного и неотложного обращения за медицинской помощью:

• потеря сознания любой продолжительности;

• неадекватное поведение;

• необычная сонливость;

• судороги;

• более одного приступа рвоты;

• неспособность двигать рукой или ногой;

• зрачки разного размера;

• появление темных (темно-синих) пятен под глазами или за ушами;

• кровотечение из носа или ушей;

• выделение бесцветной или кровянистой жидкости из носа или ушей. Внезапно ушел из жизни известный украинский политолог: «Вечная память!»

«Обратите внимание: опасные симптомы могут появиться не сразу, поэтому родители должны внимательно наблюдать за ребенком как минимум в течение 24 часов после травмы головы, даже если эта травма кажется незначительной», — добавил Евгений Комаровский.

Добавим, ранее Евгений Комаровский очень эмоционально высказался в своем блоге о состоянии отечественной медицины и призвал депутатов провести медицинскую реформу.

Нехватка, а то и полное отсутствие квалифицированного персонала, отсутствие работающих лекарств и вакцин, неимение возможности получить нормальное медицинское обслуживание, по словам Евгения Комаровского, приведут со временем к полному вымиранию население.

«Вы думаете, что вас это не коснется? Каждый 3-й из вас умрет от рака. И будете орать, выпрашивая обезболивающее. И скулить, и думать — а чего я молчал, когда не болело?!!»- написал доктор Комаровский.

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