Доктор Комаровский рассказал, как можно укрепить волосы ребенка

Популярный украинский педиатр Евгений Комаровский делится ценными советами с родителями и отвечает на их вопросы о здоровье и воспитании детей. Врач рассказал, что нужно делать, чтоб укрепить детские волосы. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram.

«Какими отварами или покупными средствами лучше обрабатывать детские волосы, чтобы укрепить их?», — спрашивают Комаровского.



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«Вы знаете, на самом деле укрепление волос – это, по большому счету, бизнес. Их не надо портить. Как правило, если мы не перегибаем палку, не подвергаем волосы вредным воздействиям: химия, излишнее воздействие ультрафиолета, волосы очень не любят горячей воды», — отвечает Комаровский.

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«Поэтому: теплая вода, качественные моющие средства, обращаю ваше внимание, что значение pH кожи головы у детей и взрослых разное, поэтому желательно приобретать детские моющие средства. Укреплять не надо – надо не портить!», — добавил врач.

Отметим, ранее врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, как предотвратить у ребенка появление вредной привычки грызть ногти.

«Как предотвратить ситуацию, когда ребенок начинает грызть ногти?», — спрашивают у Комаровского родители.

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По словам врача, предотвратить такую ситуацию очень трудно.

«Когда вы видите, что ребенок засовывает руку в рот, постарайтесь эту руку чем-нибудь заменить, потому что отучить ребенка от погремушки или пустышки, которая во рту, намного легче – с ней можно расстаться, а с рукой нельзя», — отмечает доктор.

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По его словам, медицинская наука не имеет никаких волшебных таблеток, которые позволяют ребенку бросить грызть ногти.

«Грызть ногти – это вредная привычка, не являющаяся симптомом какой-либо болезни. Это некрасиво, не гигиенично, увеличивает риск кишечной инфекции. Тем не менее все, что знает медицинская наука – обработка ногтя всякими невкусностями», — добавил врач.

Напомним, Комаровский рассказал, к чему приводит чтение на ночь.

Иногда письма Комаровскому присылают и сами дети. Этим трогательным моментом Комаровский поделился на своей странице в Instagram. Доктору написал подросток, который жалуется, что очень хочется ему почитать перед сном, а мама ругается.

Как сообщала Politeka, Комаровский перечеркнул все медицинские нормы: «все время делали это неправильно».

Также Politeka писала, что Комаровский рассказал, когда при травме нужен врач.