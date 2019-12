View this post on Instagram

Вопрос: ⠀ Какими отварами или покупными средствами лучше обрабатывать детские волосы, чтобы укрепить их? ⠀ Ответ: ⠀ Вы знаете, на самом деле укрепление волос – это, по большому счету, бизнес. Их не надо портить. Как правило, если мы не перегибаем палку, не подвергаем волосы вредным воздействиям: химия, излишнее воздействие ультрафиолета, волосы очень не любят горячей воды. ⠀ Поэтому: теплая вода, качественные моющие средства, обращаю ваше внимание, что значение pH кожи головы у детей и взрослых разное, поэтому желательно приобретать детские моющие средства. ⠀ Укреплять не надо – надо не портить! ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #шдк #школадокторакомаровского #детскиеволосы