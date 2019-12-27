Ученые предупреждают об опасной эпидемии, от которой пострадают все земляне

Причиной новой напасти для человечества является глобальное потепление. Учёные предсказали эпидемию кампилобактериоза.

О такой опасности предупредили ученые университета Торонто. Кампилобактериоз представляет наибольшую опасность для детей и стариков.

Распространять бактерии рода «Campylobacter» легко могут мухи. Неизбежно повышение температуры на планете приведет к увеличению количества разных летающих насекомых. Популяция мух также значительно вырастет в размерах. Такие тенденции были замечены на протяжении 15 последних лет.

К 2080 году ученые прогнозируется массовое заражение кампилобактериозом из-за употребления мяса с возбудителями. Следует заметить, что показатель количества заболеваний кампилобактериозом по прогнозам вырастет до 100%.

Следует понимать, что бактерии «Campylobacter» — главная причина диареи и гастроэнтерита у людей, а у маленьких детей и пожилых людей кампилобактериоз может даже стать причиной смерти.

Отметим, Campylobacter является одной из четырех основных причин диарейных болезней во всем мире. Эта бактерия считается наиболее распространенной в мире бактериальной причиной гастроэнтерита у людей.

Инфекции Campylobacter протекают в основном в легкой форме, но могут приводить к летальному исходу у детей раннего возраста, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. Мощный снегопад обрушился на Киев: стало известно, каким будет апрель

Бактерии рода Campylobacter погибают под воздействием высоких температур и при надлежащем приготовлении пищи путем тепловой обработки. Для профилактики инфицирования бактериями Campylobacter следует готовить пищу в соответствии с основными практическими правилами пищевой гигиены.

Кампилобактериоз — заболевание, которое вызывается инфицированием бактерией Campylobacter.

Симптомы болезни обычно развиваются через 2-5 дней после инфицирования бактерией, но могут развиваться и через 1-10 дней. Наиболее распространенными клиническими симптомами инфекций Campylobacter являются диарея (часто с кровью в фекалиях), боли в области живота, повышенная температура, головная боль, тошнота и/или рвота. Обычно симптомы длятся от 3 до 6 дней.

С разной степенью частоты были зарегистрированы такие осложнения, как бактериемия (наличие бактерий в крови), гепатит, панкреатит и самопроизвольный аборт. Постинфекционные осложнения могут включать в себя реактивный артрит и неврологические расстройства, такие как синдром Гийена-Барре, подобная полиомиелиту форма паралича, которая в редких случаях может приводить к дыхательной и тяжелой неврологической дисфункции.

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