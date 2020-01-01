Сексологи подсказали чудесный способ сделать утро действительно бодрым

Выделить время на утренний секс бывает непросто: нам всегда хочется поспать чуть дольше, оттянуть тот момент, когда нужно будет начинать активно двигаться. Сексологи объяснили, почему утренний секс — это прекрасно.

Секс по утрам нужен, чтобы:

Разнообразить рутину. Сексологи в один голос твердят: чтобы разнообразить сексуальную жизнь в длительных отношениях, вовсе не обязательно изворачиваться. Некоторым партнерам достаточно просто сменить время для занятий любовью. Скажем, если вы с партнером привыкли заниматься сексом по вечерам и это уже стало какой-то обыденностью для вас, стоит попробовать перенести секс на утро. А если вместе с этим сменить привычные декорации спальни и перенестись, скажем, на кухню или в ванную, это гарантированно сделает секс запоминающимся и вызовет чувство новизны.

Поднять настроение на весь день. Хороший секс утром может не только обеспечить вас с мужчиной хорошим настроением на целый день, но и сделать более сосредоточенными на работе и стрессоустойчивыми в течение дня. Как показывают исследования, утренний секс помогает справиться с мигренью и плохим самочувствием, так как в кровь выбрасывается большое количество эндорфинов, которые позволяют весь день чувствовать себя хорошо и спокойно.

Пик мужской половой активности. В это время количество тестостерона в крови у мужчины достигает самой высокой отметки за сутки, а это значит, что не только степень его возбуждения будет более сильным, но еще и эрекция будет крепче. Ученые склонны полагать, что примерно в восемь часов утра биологические ритмы мужчины и женщины максимально совпадают. В это время она начинает возбуждаться, а у него еще не успело снизиться желание. Кароль ошарашила сеть смелым образом: «Вся грудь напоказ»

Повышенная чувствительность к ласкам. По утрам чувствительное после сна тело более восприимчиво к ласкам. К тому же утренний секс может сыграть на руку девушкам, которые обычно испытывают трудности с тем, чтобы физически расслабиться во время близости. Плюс ко всему утренний секс — это более интимный для партнеров процесс. После сна, еще не успев получить свою порцию стресса за весь день, мы кажемся самим себе более уязвимыми.

Можно совместить с принятием душа. Совместить приятное с полезным — это самое простое, что можно сделать с утренним сексом. Многих беспокоит проблема потливости во сне или несвежего дыхания с утра. Это беспокойство иногда становится препятствием на пути к утреннему наслаждению. Для того чтобы не лишать себя возможности заняться сексом утром, достаточно переместиться в ванную комнату.

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