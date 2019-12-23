Доктор Комаровский рассказал, что делать при сухой коже и как избежать этой проблемы
Популярный украинский педиатр Евгений Комаровский дает ценные советы родителям о здоровье и воспитании детей. На своей Instagram-страничке врач опубликовал отрывок из собственной книги «365 советов на первый год жизни вашего ребенка», где рассказал, как ухаживать за нежной сухой кожей и как избежать проблемы.
По его словам, содержание влаги в детской коже значительно выше, чем в коже взрослого. Кожа ребенка, в силу целого ряда физиологических особенностей, очень легко теряет воду, а пересыхание делает ее чрезвычайно чувствительной к неблагоприятным факторам внешней среды — пыли, высоким и низким температурам, контактирующим с кожей химическим веществам, механическим повреждениям.
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Комаровский рассказал о причинах, почему кожа теряет влагу:
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— дефицит жидкости в организме (мало еды/воды, понос, одышка, повышение температуры тела, потливость и т. д.);
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— высокая температура окружающей среды или избыток одежды;
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— переохлаждение (при низких температурах нарушается кровообращение в коже);
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— сухость воздуха (относительная влажность воздуха, которым дышит ребенок, ниже 40 %);
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— использование гигиенических средств (мыло, шампуни и т. д.), не предназначенных для детского возраста.
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Как помочь:
— Поддерживать в помещении оптимальные параметры температуры и влажность воздуха (температура 18–22 °С, относительная влажность — 40–70 %), используя для этого регуляторы систем отопления и увлажнители воздуха. Ученые обнаружили древний подземный город: невероятный затерянный мир
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— При наличии патологических потерь жидкости (понос, рвота, потливость, одышка, сухой и теплый воздух) не допускать обезвоживания и предлагать ребенку достаточное количество жидкости для питья.
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— Использовать для ухода за ребенком средства (мыла, шампуни, пенки, гели для купания, влажные салфетки и т. д. и т. п.), ориентированные исключительно на применение в детском возрасте.
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— Рационально относиться к количеству детской одежды.
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— Регулярное купание — это не только способ гигиенического ухода, но и процедура, способствующая увлажнению кожи.
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— Своевременное применение безопасных и эффективных косметических средств, увлажняющих кожу и предотвращающих потери ею влаги (например, на основе растительных масел или декспантенола).
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«В условиях современного жилья, когда повреждающие кожу факторы практически невозможно полностью исключить, увлажняющие кожу средства должны использоваться профилактически», — уточнил Евгений Комаровский.
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