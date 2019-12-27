Не верьте, если кто-то вам скажет, что хлеб — это вредный продукт

В зависимости от состава и технологии приготовления, хлеб может как навредить пищеварению, так и ускорить его. Последние несколько лет большим спросом пользуется бездрожжевой хлеб, так как готовится он без дрожжей и улучшает обмен веществ.

Еще одним полезным видом хлеба, не стоит исключать из рациона, — есть ржаной хлеб. Ржаной хлеб обладает набором витаминов, которые особенно необходимы человеку осенью и зимой. Но есть такой хлеб нельзя людям с язвой желудка, изжогой, гастритом. В других случаях его можно есть даже на строгой диете.

С какими продуктами можно совмещать хлеб:

Квашеная капуста

Иногда хочется перекусить квашеной капустой, но лень сварить пюре или кашу, а хлеб всегда на столе. Но есть его с кислой капустой крайне вредно, такое сочетание продуктов провоцирует брожение в желудке и вздутие живота. Диетологи вообще не рекомендуют есть с любыми соленьями.

Варенье

Завтрак по-американски: тост с маслом и вареньем — ах, как вкусно и сытно. Да только вот не полезно. Надолго такой завтрак или перекус НЕ насытит, а проблемы с желудком и к тому же лишний вес гарантированы.

Грибы

Грибы сами по себе — являются трудными для переваривания, не зря диетологи рекомендуют воздержаться детям до 14 лет от употребления этого продукта. Справиться с такой тяжелой пищей трудно не только ребенку, но и взрослому, а если добавить еще и кусок белого хлеба, то переварить грибное блюдо станет еще труднее.

Жирная пища

Поскольку белый хлеб затрудняет процесс пищеварения, то лучше не есть его с жирным мясом или рыбой, а заменить черным хлебом. Кстати, вопреки расхожему мнению, диетологи советуют есть мясо с хлебом, так оно лучше усваивается.

Хлеб можно есть как самостоятельное блюдо, а можно сочетать с овощами или зеленью. Следует воздержаться от употребления белого хлеба и заменить его на домашний бездрожжевой хлеб. Можно испечь полезный хлебушек в домашних условиях и забыть о вредном, а иногда и несвежий хлеб из магазина.

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