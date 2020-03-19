Ученые выяснили, какие продукты нужны нашим мышцам, чтоб сохранять силу и молодость много лет

Показатели силы и эластичности мышц улучшаются при употреблении зелени — листовых салатов, шпината, рукколы и других зеленых растительных продуктов. Мышечная сила — очень важный для здоровья фактор при старении.

«Зелень в рационе повышает и сохраняет эластичность и силу мышц», — об этом, в частности, заявили ученые из Университет Эдит Коэун в Австралии.

В пользу их вывода говорят результаты наблюдений за рационом питания 1420 женщин старше 70 лет, которые велись на протяжении нескольких лет.

В частности, исследователи установили: при употреблении более 300 граммов зелени и листовых зеленых овощей в день, у их испытуемых становились более высокими показатели мышечной силы. Эти дамы поднимали на 2 кг больше, чем участницы, употреблявшие зелень редко и скудно, или вовсе игнорировавшие ее.

Комментируя обнаруженный эффект, ведущий автор проекта доктор Марк Сим отметил, что он обусловлен высоким уровнем полезных микроэлементов, в особенности, различных минералов в зелени и листовых овощах. Эти вещества способствуют активизации кровотока в мышцах, и это «дает им силу и молодость».

Исследователи напомнили, что при старении показатель мышечной силы быстро снижается, увеличивая риски падений и инвалидности, а в некоторых случаях и преждевременной смерть. Чем крепче физически будут пожилые люди, тем более высоким окажется качество их жизни, утверждают специалисты. В пожилом возрасте употребление зелени особенно важно.

Отметим, ранее мы писали, какой протеин нужен спортсменам.

Главным строительным материалом мышц является белок, и важно, чтобы организм спортсмена получал его в достаточном количестве. Чтобы восполнить недостаток белка, спортсмены используют специальную пищевую добавку — протеин. Но атлеты также советуют принимать протеин в разных формах.

Для тех, кому нужно очень быстро восполнить потребности белка, идеально подойдет сывороточный протеин. Эта разновидность протеина подойдет для приема утром и после тренировок. Данный протеин содержит огромную концентрацию полезных аминокислот, которые столько необходимые для роста мышц. Если у спортсмена высокий обмен веществ, то сывороточный протеин принимают несколько раз в день, а для желающих похудеть подойдет прием утром, до и после тренировки.

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