Трамп поговорил с путиным. А теперь вроде как планирует встретиться с ним в Саудовской Аравии...

Важно отметить, что переговоры проходят. Ранее они были больше закулисными, сейчас же стали публичными. Они продолжатся и на Конференции по безопасности в Мюнхене, где будет присутствовать наш вице-президент. Крайне важный момент для Украины. Украина должна играть активную роль и координировать свои действия со США, чтобы переговоры нигде не проходили без ее участия. Важно добиться синергии и гармонии между Украиной, Америкой и Европой.

Это – важный фактор, ибо в противном случае будет сложно сформировать и определять будущую координацию. Это должен быть объединенный фронт и он – первый важный аспект переговоров. Второй момент заключается в необходимости обозначить систему гарантий и последствий, независимо от того, каким будет заключенный в итоге договор.

Также крайне важно, чтобы Украина подтвердила свой суверенитет и свою значимую роль в этих всех процессах, чтобы ее позиция была активной, а не пассивной. Необходимо избежать ситуаций, когда стороны будут говорить разными языками, представляя один и тот же интерес.

Кроме того, Украине важно обозначить своих представителей на переговорах. Очевидно, что одним из таких участников будет президент страны, но необходимо также четко определить других ответственных лиц, которые будут вести переговоры со США, россией и Европой. Это очень важно, поскольку ситуация сейчас находится в стадии перемен, а прежние структуры уже не работают эффективно, как на мой взгляд.

Что же касается политической ситуации в США, то выборы нашего нового президента стали четким сигналом для всех. Трамп победил с большим отрывом, что свидетельствует о том, что позиции демократов проблемны: они представляют интересы элитных меньшинств, но вся Америка не хочет следовать экстремистским социальным идеям. Это и важный сигнал для стран-партнеров США, в том числе и Украины. Этим странам необходимо уже адаптировать свой политический подход к нормальному взаимодействию с новой американской администрацией. Те же, кто проигнорирует этот сигнал, могут столкнуться с проблемами в будущем. Для Украины этот вопрос особенно важен: следует внимательно изучить реальные пути взаимодействия с нынешней политической элитой и структурой США.

Также важно изменить саму риторику. В обсуждениях следует делать акцент не на критике прошлого, а на построении будущего. Украина уже доказала миру свою силу, способность к борьбе, стратегическое мышление. Теперь необходимо говорить о потенциале вашей страны: о природных ресурсах, полезных ископаемых, уникальном черноземе, о высококвалифицированных кадрах, программистах, ученых, технологах. Украинцы – люди с высоким уровнем интеллекта, несмотря на все сложности последних лет.

Конечно же, коррупция и проблемы вашего прошлого никуда не исчезли, но, если концентрироваться только на этом, то можно погрузиться в паранойю. Важно грамотно донести мысль, что Украине необходимо перейти от бесконечной критики к обсуждению достижений и перспектив экономического будущего, к продуктивному международному сотрудничеству и так далее. Украина должна стать ценным и значимым партнером, как для соседей, так и для более дальних союзников, таких, как Северная Америка. Вот что реально сегодня важно.

ЮРИЙ ВАНЕТИК, адвокат, политический стратег, член Совета директоров международного правозащитного агентства West Support, старший научный сотрудник Claremont Lincoln University (Калифорния, США)