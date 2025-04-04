Политолог Вадим Карасев заявил, что для нормального перемирия нужен документ и институция, которая принимает и оценивает жалобы, у нас этого нет, поэтому удары по энергетике продолжаются, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Просто нету официального документа. Вот договорились вроде бы о перемирии, но нет четко верифицированного документа о том, что и как, какие объекты подпадают под перемирие, какие нет, как отличить энергетику от гражданских объектов», - объясняет Вадим Карасев.

Да, констатирует он, вроде бы по энергетике нет серьезных обстрелом, но все равно украинская и российские стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия. Это все потому, объясняет эксперт, что нет даже четких критериев верификации, а США как-то не занимаются тем, чтобы решать, какая жалоба обоснована, а какая – нет.

Это же, добавляет он, в определенной степени касается и морского перемирия, о нем говорили, но его нет, потому что Одесса и дальше под обстрелами. Как рассказывает эксперт, европейцы отказываются подключать «Россельхозбанк» к SWIFT, но в таком случае США могли бы снять свою часть санкций и какой-то другой пул российских банков замкнуть на американскую финансовую систему, но ничего такого не происходит.

«И американская сторона заявляет о том, что в прекращении огня и перемирии по этим сферам войны есть прогресс. Вот я смотрел Вэнса, говорит, что очень большой прогресс по энергетическому перемирию. Может, прогресс и есть, но не такой уж большой. То же касается и других представителей администрации Трампа и самого Трампа», - заключает Вадим Карасев.

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