Політтехнолог Михайло Шейтельман заявив, що мирний план росія все одно відкине, тому Трампу настав час серйозніше братися за справу і, зокрема, залучити Китай до вирішення проблеми, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«росіяни намагаються якнайшвидше відмовитися і відхреститися від мирного плану. Пєсков сказав, що путін зараз розглядає і дасть якусь реакцію. Але що цікаво! Почитав їхню пресу, за заголовками видно, що вони намагаються видати це за план Зеленського. Вони пишуть: «Як росія відреагує на план Зеленського?». Тобто це в їхньому уявленні вже якийсь план Зеленського. Не план росіян, у який ми внесли свої правки, не план росіян з нашими запереченнями, а план Зеленського. Тобто розумієте, у чому брехня та маніпуляція», – розповідає Михайло Шейтельман.

Також, зазначає експерт, росіяни заявляють, що мирний план – це відправна точка для переговорів, тільки вони помиляються, тому що відправна точка – це міжнародне право. Тобто, наголошує він, відправна точка – це вимога вивести російські війська з усіх окупованих територій, видати всіх військових злочинців на суд, виплата репарацій та повернення українських дітей та полонених.

Тільки ось, констатує експерт, путін не погодиться на мирний план, а тоді вже всі карти будуть у руках Трампа, це буде його час діяти, зокрема, запровадити санкції, про які говорив міністр фінансів США. І Трамп, розмірковує він, про щось почав здогадуватися, адже, вітаючи дітей із Різдвом, заявив, що йому це все дуже подобається, але треба повертатися до росії, України та Китаю.

«Ось тут і проговорився Трамп у якомусь сенсі, що саме росія, Україна та Китай. В одній зв'язці він назвав ці країни – росія, Україна та Китай. Тому що немає рішення без китайців. Неможливо. Якщо ми намагаємося не знищити путіна та російську федерацію, а тимчасово заморозити цю війну, то це можна зробити лише за допомогою китайських товаришів. І ось Трампу час із ними спілкуватися», – пояснює Михайло Шейтельман.

