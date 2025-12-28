Про це він розповів у своєму блозі.
«росіяни намагаються якнайшвидше відмовитися і відхреститися від мирного плану. Пєсков сказав, що путін зараз розглядає і дасть якусь реакцію. Але що цікаво! Почитав їхню пресу, за заголовками видно, що вони намагаються видати це за план Зеленського. Вони пишуть: «Як росія відреагує на план Зеленського?». Тобто це в їхньому уявленні вже якийсь план Зеленського. Не план росіян, у який ми внесли свої правки, не план росіян з нашими запереченнями, а план Зеленського. Тобто розумієте, у чому брехня та маніпуляція», – розповідає Михайло Шейтельман.
Також, зазначає експерт, росіяни заявляють, що мирний план – це відправна точка для переговорів, тільки вони помиляються, тому що відправна точка – це міжнародне право. Тобто, наголошує він, відправна точка – це вимога вивести російські війська з усіх окупованих територій, видати всіх військових злочинців на суд, виплата репарацій та повернення українських дітей та полонених.
Тільки ось, констатує експерт, путін не погодиться на мирний план, а тоді вже всі карти будуть у руках Трампа, це буде його час діяти, зокрема, запровадити санкції, про які говорив міністр фінансів США. І Трамп, розмірковує він, про щось почав здогадуватися, адже, вітаючи дітей із Різдвом, заявив, що йому це все дуже подобається, але треба повертатися до росії, України та Китаю.
«Ось тут і проговорився Трамп у якомусь сенсі, що саме росія, Україна та Китай. В одній зв'язці він назвав ці країни – росія, Україна та Китай. Тому що немає рішення без китайців. Неможливо. Якщо ми намагаємося не знищити путіна та російську федерацію, а тимчасово заморозити цю війну, то це можна зробити лише за допомогою китайських товаришів. І ось Трампу час із ними спілкуватися», – пояснює Михайло Шейтельман.
