У Миколаївській області продовжують працювати програми грошової допомоги для ВПО, які через війну опинилися у складних життєвих обставинах.

Допомогу можуть отримати не лише внутрішньо переміщені особи, а й місцеві мешканці, які проживають у районах із підвищеним рівнем небезпеки та мають обмежені фінансові можливості.

Одну з таких програм реалізує благодійний фонд «Право на захист» у межах проєкту «Багатогалузева надзвичайна допомога громадам із високим рівнем ризику». Ініціатива здійснюється за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України (ГФУ / UHF).

Програма спрямована насамперед на людей, які через бойові дії, близькість до небезпечних територій або вимушене переміщення зіткнулися з додатковими витратами та труднощами із забезпеченням базових потреб.

Хто може претендувати на грошову допомогу в Миколаївській області

Заявниками можуть бути як ВПО, так і місцеві жителі. Водночас для участі необхідно відповідати визначеним умовам програми. Зокрема, потенційні отримувачі повинні:

мати статус внутрішньо переміщеної особи або бути місцевими мешканцями;

проживати у визначених програмою областях та громадах поблизу лінії фронту або державного кордону з Російською Федерацією — на відстані до 50 кілометрів;

мати середньомісячний дохід менше ніж 8 422 гривні на одну людину.

Однак відповідність цим базовим вимогам ще не означає, що допомогу буде призначено автоматично. Кожна заявка проходить комплексне оцінювання. Під час такого відбору фахівці аналізують не лише рівень доходу, а й загальне становище родини, її склад, умови проживання та інші фактори, які можуть свідчити про вразливість.

Організатори програми намагаються визначити, які домогосподарства найбільше потребують фінансової підтримки. Саме тому під час оцінювання враховується цілий комплекс соціальних та економічних показників.

Зокрема, увагу звертають на:

наявність або відсутність роботи у членів сімейства;

інвалідність чи серйозні проблеми зі здоров'ям;

кількість людей у родині та її загальний склад;

наявність дітей і ситуацію, коли дитину самостійно виховує один із батьків;

вік членів сімейства;

відстань від місця проживання до лінії фронту;

тип населеного пункту — міська чи сільська місцевість;

статус переміщення людини або родини;

способи, за допомогою яких сімейство намагається впоратися із фінансовими труднощами та забезпечувати свої основні потреби.

Таким чином, пріоритет визначається не за одним показником. Фахівці оцінюють життєву ситуацію родини в цілому, щоб фінансова підтримка передусім потрапила до найбільш уразливих людей.

Важлива умова: критерії не гарантують отримання грошей

Потенційним учасникам програми варто враховувати, що відповідність одному чи кільком встановленим критеріям не є автоматичною підставою для призначення виплати.

Для участі необхідно підтвердити інформацію відповідними документами. Після цього заявка проходить оцінювання, за результатами якого визначається, чи відповідає конкретне домогосподарство умовам програми та чи може претендувати на фінансову підтримку.

Тому під час реєстрації важливо надати актуальні документи та достовірну інформацію про склад сім'ї, доходи, стан здоров'я та інші обставини, які можуть впливати на визначення рівня вразливості.

Які документи потрібно підготувати

Для реєстрації заявникам необхідно мати документи, які дозволяють підтвердити особу, склад домогосподарства та право на участь у програмі.

Зокрема, знадобляться:

документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) кожного члена сімейства;

чинний IBAN особистого банківського рахунку в українському банку для отримання коштів;

документи, що підтверджують склад домогосподарства;

документи, які засвідчують наявність відповідної категорії вразливості.

Наявність повного пакета документів має значення під час розгляду заявки, оскільки саме на підставі наданих відомостей проводиться оцінювання.

Розмір допомоги залежить від обставин, у яких перебуває людина або родина. Загалом передбачено два основні варіанти фінансової підтримки.

Для людей і сімейства, які продовжують проживати поблизу лінії фронту або державного кордону з Російською Федерацією в умовах підвищеного ризику, передбачено 1 800 гривень на одну особу щомісяця.

Такі виплати можуть здійснюватися протягом шести місяців. У результаті загальна сума допомоги становитиме 10 800 гривень на одну людину за весь період.

Окрема категорія — люди, які були змушені залишити свої домівки через війну. Йдеться, зокрема, про тих, хто виїхав через безпосередню загрозу життю, обстріли або обов'язкову евакуацію.

Для них передбачена допомога у розмірі 4 100 гривень на одну особу щомісяця протягом трьох місяців. Таким чином, загальна сума за весь період може становити 12 300 гривень на одну людину.

Отже, залежно від життєвих обставин та категорії отримувача, фінансова підтримка в межах програми може становити від 10 800 до 12 300 гривень на одну особу.

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