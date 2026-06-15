Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, що Трамп уже навряд чи повернеться до врегулювання російсько-української війни після Ірану, тим паче, що мир на Близькому Сході не гарантований, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

За словами експерта, досить анекдотично розвивається ситуація, Трамп знову впевнений, що в нього все вийде з Іраном. Як він розповідає, президент США повідомив у соцмережі про угоду з Іраном, а також заявив про повне безмитне відкриття Ормузької протоки, закликав запускати двигуни, щоб нафта потекла. Тільки ось, нагадує експерт, також Трамп останнім часом намагався вмовити Нетаньягу не бити по Лівану, але Ізраїль свої війська виводити не збирається.

«Мені здається, мир, який Трамп наче уклав, – це чергова халтура. Ну, тому що завтра «Хезболла» вистрілить із Лівану по Ізраїлю, Ізраїль відповість, Іран відповість на відповідь Ізраїлю, Ізраїль відповість на відповідь Ірану… Щось я не вірю. І дивіться, коли Трамп вірив, що підписує справжній мирний договір, він поперся спеціально до Ізраїлю, до Кнесету, слухав промови, потім поперся до Єгипту все це підписувати, а зараз він нікуди не їде. До Пакистану не їде, навіть Венс до Пакистану не їде. Хоча зараз уже знову нова версія, що вони у Швейцарії фізично підписуватимуть. Подивимося», – пояснює Михайло Шейтельман.

Також, зазначає він, є надія, що Трамп протверезіє і звільниться від Ормузької протоки, а потім займеться російсько-українською війною. Тільки от, міркує експерт, здається, Трамп уже втратив інтерес і до Зеленського, і до путіна, і до нашої війни, а тому вирішив зробити ставку на Близький Схід, бо відчуває там наживу у політичному сенсі, що саме там зможе отримати Нобелівську премію миру.

«А ось у нашій війні Трамп не бачить, чим нажитися у політичному сенсі. Я зараз не про гроші навіть, а у політичному сенсі. Тому я не дуже вірю, що Трамп повернеться до нас. Спалахи будуть, але це як курка без голови іноді теж бігає. Ось і Трамп щодо нашої війни бігатиме. А путіна дотисне історія. Ось мені здається, що путіна за час каденції Трампа зможе дотиснути історія», – стверджує Михайло Шейтельман.

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