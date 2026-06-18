Політтехнолог Михайло Шейтельман заявив, що угода США з Іраном якась незрозуміла, а Ліван з Ізраїлем, схоже, воюватимуть далі, тому не варто довіряти Трампу і щодо України, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Вся інтрига навколо Ірану, навколо Ормузької протоки. І ось найкраще відобразили це в газеті New York Post – «Містична угода Трампа». New York Poст – це протрампівська газета. Газета Руперта Мердока називає це містичною угодою щодо Ірану. Тому що ніхто не знає умов угоди, який її термін дії і хто її підпише», – зазначає Михайло Шейтельман.

Спочатку, розповідає експерт, Трамп заявив, що він уже підписав угоду з Іраном, одразу ж глава МЗС Ірану заявив, що угоду буде підписано у п'ятницю, тож різниця відчувається. І незрозуміло, констатує він, можна святкувати цю історію чи не можна поки що, але нафта вже відсвяткувала і впала в ціні.

«Ось я за таке боюсь і про нас. Боюся, що Трамп і нас розведе на щось таке, чи підписано, чи не підписано, і незрозуміло потім, з кого вимагати. Ось де наша тисяча полонених, яких Трамп особисто обіцяв, щоб ми 9 травня не бомбили путіна? Ось так завтра запитають капітани суден з нафтою, де їхня безпека. І ви знаєте, головні компанії сказали, що не посилатимуть поки що судна в Ормузьку протоку. Мало, що Трамп сказав. Вони не мають жодних гарантій, що все це пройде добре і що наші судна не підірвуть», – пояснює Михайло Шейтельман.

Один із каменів спотикання, розповідає він, – це вимога Ірану, щоб війна закінчилася і в Лівані, але Трамп заявив, що у разі нападу Ізраїлю на Ліван угода з Іраном не буде порушена, тільки цікаво, чи знає про це Іран. І колись, наголошує експерт, Трамп укладе угоду з росіянами, зніме з них санкції, а потім скаже: «Ну, правда, якщо росія знову нападе на Україну, це не буде порушенням угоди».

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