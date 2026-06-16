Політичний експерт і військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко оцінив, чи справді Трамп повернеться до врегулювання російсько-української війни після того, як задекларував мир з Іраном, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Хоча глобально, якщо почитати ці домовленості, то, знаєте, вони особливо і не відрізняються від того, що було за часів президента Обами в Америці, коли так само США і Європа домовлялися з Іраном про збагачення урану до певної межі, про економіку, про скасування санкцій, про інвестиції в Іран, про двосторонню, тристоронню співпрацю. Ухвалювали і проводили це через Раду безпеки ООН», – зауважує Олександр Мусієнко.

Тобто, підкреслює він, незрозуміло, для чого були такі активні бойові дії на Близькому Сході, навіщо було витрачати стільки ресурсів, щоб у результаті ухвалити такий самий документ. До того ж, додає експерт, результат явно не влаштовує Ізраїль і суперечить його інтересам, про це вже заявив прем’єр Нетаньягу. Загалом же можна сказати, констатує він, що рішення максимально компромісне і для Ірану, і для США, зате можна вийти з війни, користуючись тим, що, можливо, не всі прочитають деталі цих домовленостей і не згадають, що там колись підписував Обама, якого Трамп критикує так само, як і Байдена.

«Ну, Трамп каже, що він зараз максимально втягнеться у питання російсько-української війни. Чи є вікно для дипломатії прямо зараз? Сумніви є, адже найближчим часом нас чекає ескалація. Вікно для дипломатії, для початку перемовин про припинення вогню може відкритися не раніше кінця жовтня або десь початку листопада. Це у кращому випадку», – коментує Олександр Мусієнко.

Отож, констатує експерт, наразі ми будемо спостерігати черговий виток ескалації, загострення бойових дій на фронті, обмін ударами, а для того, щоби перехопити ініціативу, Україні потрібна зброя, зокрема, ракети.

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