Дослідник геостратегії Олег Магалецький розповів, що росія атакує там, де бачить слабкість, а протестувати НАТО вона може, наприклад, у Балтійському морі, починаючи з островів, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на каналі «7 кроків».

«Це навіть не гангстери, бо у гангстерів є певні все-таки правила, поняття. Це радше вулична гопота, яка дорвалася, і мислить вона категоріями того, що, якщо бачить чиюсь слабкість, то атакує. І тільки знаючи, що можуть отримати відповідь, вони не полізуть», – стверджує Олег Магалецький.

На думку гостя програми, Фінляндія навряд стане наступною жертвою російської агресії, бо має сильну армію, може швидко мобілізувати людей, а через досвід співіснування з росією до вступу в НАТО мала обов’язкову військову службу. Тож, констатує він, на щастя, довгострокова стратегія Фінляндії дає плоди.

«А ось іншим державам у цьому регіоні може бути непереливки. москва ж не тільки цю базу (ред. – біля кордону з Фінляндією) почала готувати. Є вже підтверджені дані у відкритих джерелах, що у Псковській і Смоленській областях росіяни будують мости, розв'язки, певні логістичні об'єкти, чого не було в цих депресивних занедбаних регіонах протягом останніх 30 років майже взагалі. І ми розуміємо, що це навряд чи такий дзвіночок, щоб підвищити рівень життя», – розповідає Олег Магалецький.

Ми розуміємо, констатує експерт, геостратегію Балтійського моря, там є острови, які і можуть стати об’єктом тестування НАТО. Тобто, пояснює він, не обов’язково росія розпочне там повномасштабне вторгнення, це може бути щось більш схоже на 2014 рік, це може бути хибний прапор, парамілітарні групи, участь Білорусі тощо.

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