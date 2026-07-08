Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів, що Єврокомісія пропонувала довічно заборонити в'їзд до ЄС росіянам, які служили у російській армії з 2022 року, але, схоже, рішення не буде, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Ви учасники геноциду, тож вас у цивілізовані країни пускати не можна довічно. Так пропонує Єврокомісія. Але заперечують дві країни – Італія та Франція. Вони кажуть, що у них туризм страждає, туризму поменшало, а вони хочуть туристів. І що ж виходить? Вони як туристів пускатимуть воєнний злочинців і вбивць. Хочуть туристів і вбивць в Італії та Франції бачити, вбивців, які калічать українців, щоб вони приїжджали до Сан-Ремо на фестиваль пісні слухати, щоб вони у Сан-Тропе приїжджали», – наголошує Михайло Шейтельман.

Тож, розповідає експерт, зараз у ЄС збираються пропозицію Єврокомісії пом'якшувати до рівня того, що вони не забороняють в'їзд російських військових, а не рекомендують, тобто ЄС, звісно, ​​не рекомендує, але Франція та Італія пускатимуть до себе цих убивць.

Також, зазначає він, пишуть, що Греція теж вимагає пом'якшити пропозицію, але поки що про це не йдеться, хоча Греція, може, і хоче туристів, тому був проєкт взагалі заборонити шенгенські візи. Отже, констатує експерт, Франція та Італія пускатимуть до себе російських генералів, командирів батарей «Іскандерів», які вбивають українців щодня, адже їм теж треба відпочити, і у них є гроші, так що можуть собі дозволити.

«Їм так хочеться більше терористів привезти? Я не знаю. Це у французів та італійців треба питати, в урядів Франції та Італії. Я ж просто розповів, що сьогодні це виглядає особливо цинічно», – констатує Михайло Шейтельман.

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