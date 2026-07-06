Політичний експерт і військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко пояснив, що зараз проблеми з ППО є і в України, і у росії, будуть взаємні удари, тож нам потрібно завдавати їх ефективніше, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

За словами експерта, скільки б ми зараз не накопичували ракет до ППО, систем все одно недостатньо, щоби покрити всю територію України, всі великі міста, куди долітає балістика. Хоча, зауважує він, у партнерів, можливо, і є необхідна кількість систем і ракет ППО, але немає готовності їх поставити, тому бачимо наслідки.

«Отже, наша ППО – це далекобійні удари. Цей етап війни ознаменований тим, хто зможе ефективніше завдавати ударів на глибину противника, тому що у нас недостатня кількість ППО, щоб все це відбивати, особливо балістику. І у ворога серйозні проблеми з ППО, внаслідок успішних ударів Сил оборони України багато систем було знищено. Отже, ця війна ознаменується взаємними ударами, наше завдання – бути більш успішними та ефективними у завданні цих ударів. Наше завдання – мати більше можливостей і виснажувати ворога», – стверджує Олександр Мусієнко.

Загалом же, констатує експерт, ці обстріли більше нагадують уже агонію путіна, він вже використовує все, щоб нас зламати, тому треба бути готовими, що пропускати будемо більше. Однак, підкреслює він, боротьба за ППО буде тривати, як і за те, щоб завдавати масштабніших ударів по рф.

«Ми не можемо тут зупинятись у жодному разі, тому що ось такий зараз момент війни. Інтенсифікуючи удари, ми спробувати вскочити у вікно можливостей і наприкінці жовтня або вже у листопаді вийти на переговори. А весь цей час буде тривати ескалація, але ми маємо вскочити у потяг перемовин щодо припинення вогню», – підсумовує Олександр Мусієнко.

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