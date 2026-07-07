Військовий експерт Олег Старіков пояснив, що з ППО, очевидно, Україна й надалі матиме проблеми, Захід сам готується до війни, але масовані обстріли Києва ніяк не змінюють ситуацію на полі бою.

Про це він розповів на своєму каналі.

За словами експерта, останнім часом наша влада часто попереджає про загрозу обстрілу і каже, що Україні потрібно більше ППО, але зробити з цим нічого не може. Тобто, пояснює він, виявляти загрозу нам допомагає американська розвідка, це не так важко, тому що ракети треба транспортувати, з космосу це видно, але проблема з ППО ніяк не вирішується, а все тому, що Захід готується до війни з росією, а росія – із Заходом, тому постачання Україні й немає.

«Цинічно, але я зараз говорю з точки зору воєнної справи та воєнного мистецтва. Такі удари жодного відношення до зміни на полі бою не призводять. Чому? Тому що доктрина генерала Дуе щодо проведення повітряних операцій, килимових бомбардувань тощо не привели ні до чого. Дрезден у Другій світовій війні навіщо розбомбили? Культурна столиця Європи. Навіщо? Ніякої користі від цього не було. Нацистська Німеччина до березня 1945 виробляла штучний бензин. А скільки разів завод бомбили? 15 чи 16 разів», – пояснює Олег Старіков.

Основна складова російсько-української війни, наголошує він, наземна, нам потрібно деокупувати території, це основне завдання, і діяти потрібно в рамках єдиного задуму. Тому, констатує експерт, удари по НПЗ і паливна криза – це ми покарали москвичів, нехай стоять у чергах за бензином, але на лінію бойового зіткнення це не впливає. А ось мідлстрайки, наголошує він, працюють, це створює противнику проблеми з логістикою і забезпеченням.

«Але відбувається відрив одного від другого. Все має бути в єдиному задумі. Генеральний штаб планує, сухопутні війська – основний вид ЗС, і всі Сили оборони України на них працюють, а не кожен сам за себе. Бити треба одним кулаком», – наголошує Олег Старіков.

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