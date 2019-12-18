Главное за ночь: переворот с курсом валют, новый налог для украинцев и переговоры Путина с Макроном

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Решали судьбу Украины: Путин рассыпался в благодарностях Макрону, «все по плану»

Президент РФ Владимир Путин и лидер Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Согласно заявлению пресс-службы Кремля, стороны обсудили "проблематику транзита российского газа в государства ЕС через территорию Украины".

В Москве сообщили, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.

Отмечается, что Путин выразил благодарность Макрону "за хорошую организации 9 декабря в Париже саммита в нормандском формате", на котором решали судьбу Украины.

"Лидеры дали положительную оценку достигнутым договоренностям, которые идут в русле имплементации минского "Комплекса мер". Президент России отметил необходимость последовательного осуществления совместно согласованных шагов, включая правовое оформление особого статуса Донбасса, обеспечения режима прекращения огня и обмен удерживаемыми лицами", - говорится в сообщении.

Доллар снова обвалился, гривна бьет все рекорды: официальный курс валют от НБУ

Курс валют в Украине на 18 декабря готовит настоящий переворот, поскольку гривна отобьет сразу несколько копеек. Об этом свидетельствует прогноз Национального банка Украины.

Так, курс доллара был установлен на уровне 2346,913 гривны за 100 американских «вечнозеленых» (-2,12 гривны).

А вот курс евро наоборот – повысится. Он будет торговаться по 2619,62 грн за европейскую валюту (+1,3872 грн).

Украинцам готовят новый налог и слежку: «придется заплатить за каждый…»

В Украине могут изменить систему налогообложения земли, чтобы бороться с теневым бизнесом

Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

"Бизнесу придется платить налоги. По разным оценкам есть 35-40% теневого возделывания земель. Есть идея ввести единую минимальную оплату с каждого гектара", - рассказал он.

Деньги, которые будут собраны благодаря налогу, должны поступить в распоряжение территориальных общин, на территории которых находится обрабатываемая земля.

"100% идет в местный бюджет, что приведет к невозможности уклонения от уплаты налогов", — отметил Высоцкий.

В ведомстве рассчитывают, что таким образом удастся увеличить поступления в госбюджет примерно на 13 миллиардов гривен в год.

Отмечается, что подобные изменения не будут касаться бизнеса, который исправно платит налоги.

Напомним, эксперт рассказал, каким должен быть рынок земли.

Как сообщала Politeka, политик рассказал, что не так с открытием рынка земли: «кое-чего не хватает».

Также Politeka писала, что у Зеленского готовятся снизить налоги украинцам, озвучено сроки.