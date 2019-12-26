Максим Ефимов и Эдуард Мкртчан – бизнес-партнеры, успешные предприниматели. Возможно секрет успеха в том, что Ефимов – депутат Верховной Рады Украины 8 и 9 созывов. Избирался от мажоритарного округа в г. Краматорске. До этого за 15 лет прошел путь от заместителя директора по коммерческим вопросам до генерального директора в ПАО «Энергомашспецсталь», крупнейшего в Украине предприятия. Имеет мощную производственную базу. Поставляет продукцию в десятки стран. Лучший друг, партнер в бизнесе Эдуард Мкртчан с 26.04.2018 вошел в состав Наблюдательного Совета, как представитель кипрской компании EMSS Holdings Limited, являющейся акционером.

Об этом пишет Replyua.net.

Директор по экономике ООО «Керамет», специализирующейся на сборе, заготовке и переработке лома черных металлов. Доля Мкртчана в производстве ветрогенераторов составляет 75%.

Ефимов предложил на законодательном уровне поддержать бизнес по производству деталей для ветровых электростанций. Законопроекты 8449 и 8449-1, внесенные им, поднимают до 5-30% от стоимости закупки надбавки при покупке комплектующих для строительства ветроэлектростанций. Сейчас надбавки составляют 5-10%. Поскольку компания «Фурлендер Виндтехнолоджи» (создана в 2010 году), в которой Эдуард Мкртчан является главным партнером (75% уставного фонда) – единственный украинский производитель ветряных установок для генерации электричества и комплектующих к ним, фактически монополист, понятно, чью прибыль увеличит законодательная инициатива.

Бизнесменами учреждена Управляющая Компания «Ветряные Парки Украины», вертикально-интегрированная группа предприятий, в которой работают около 500 человек. Она проектирует, производит, монтирует ветрогенераторы и осуществляет их сервисное сопровождение, генерирует и поставляет электроэнергию. Из 7 запущенных ветряных парков на территории Николаевской, Луганской, Донецкой областей и Крыма 4 оказались в оккупированной зоне, электричество в Украину не поставляют. На реализацию электроэнергии установками на подконтрольной Украине территории распространяется действие «зеленых тарифов», т.е. электроэнергия выкупается по специальной более высокой цене. Такая схема стимулирования производства электроэнергии из возобновляемых источников будет действовать до 2030 года.

Эдуард Мкртчан, основной учредитель УК «Ветряные Парки Украины», приходится сыном Олегу Артушевичу Мкртчану, украинскому миллиардеру, которого в Москве осудили на 9 лет пребывания в колонии общего режима по сфабрикованному обвинению в мошенничестве. Бизнесмен свою вину не признал. Кредитные средства были получены от Внешэкономбанка, использованы для развития корпорации ИСД, одним из основателей которой он является. Сейчас контрольным пакетом акций ИСД владеют российские инвесторы. Вокруг Мкртчана были спекуляции по поводу гражданства. 11.10.2019 года был направлен адвокатский запрос в органы Государственной миграционной службы. Данный ответ снял все вопросы по поводу наличия гражданства Украины Мкртчана. Так кому выгодно утверждать, что он не является гражданином Украины?