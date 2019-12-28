Сбой в Приватбанке лишил клиентов денег

О новом ЧП рассказали на портале «Минфин».

Так, клиент Приватбанка сообщил, что 23декабря, пытался положить на карту наличные средства через банкомат, но, банкомат завис приняв деньги и выдал сообщение про технеисправность. При этом карту забрать удалось не сразу, а только приблизительно через 10 минут ожидания.

На 3700 обещали, что в течении 24 часов проблема будет решена, но не случилось.

«Звонили и писали на горячую линию. Теперь сказали что в течении 3х дней, а по прошествии 3х суток, и после длительного и настойчивого разговора с сотрудником кол центра, он ответил что по графику инкассация устройства намечена на 1января. То есть по ошибки банка, мы остались без денег…», - говорит клиент.

При этом отмечается, что членство в платном голд-клубе никак не помогло.

«Ощущение что общаешься не с крупным банком, а с какой то полулегальной конторой. Неясно за что вообще платятся ежемесячные взносы в голд клуб например, если при первой же казалось бы мелкой проблеме, которую банк может решить быстро, оказывается, что твоя проблема никому не интересна и ей никто не спешит заниматься. Злость переполняет. И управы нет на них. Может кто то подскажет куда можно обратиться», - говорится в сообщении клиента ПриватБанка.

Напомним, ПриватБанк подловили на обмане клиентов, гремит скандал.

Как сообщала Politeka, ПриватБанк оставил клиента без денег за границей, гремит скандал: "в целях безопасности...".

Также Politeka писала, что ПриватБанк оскандалился списанием пенсий со счетов украинцев: деньги исчезли.