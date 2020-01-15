Пенсионный возраст для женщин в Украине с 1 апреля составит 59 лет и 6 месяцев, а с 1 апреля следующего года - 60 лет

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Отмечается, что сегодня Пенсионный возраст для женщин определяется в зависимости от даты рождения.

В частности, в этом году женщины, родившиеся в период с 1 октября 1960 по 31 марта 1961 года, могут выйти на пенсию по достижении возраста 59 лет 6 месяцев.

А женщины, которые родились после 1 апреля 1961 года, могут получить пенсию по возрасту только после достижения ими возраста 60 лет в 2021 году.

"Начиная с 1 января 2028 пенсия по возрасту будет назначаться независимо от возраста, если человек имеет 40 и более календарных лет страхового стажа", - рассказали в ведомстве.

Страховой стаж, дающий право на назначение пенсии по возрасту, в 2020 году составляет не менее 27 лет. С каждым последующим годом он будет расти на один год - до 35 лет в 2028 году.

В ПФУ добавили, что продолжительность страхового стажа, дающего право на пенсию, определяется на дату достижения пенсионного возраста.

Ранее сообщалось, что без выплат могут остаться те пенсионеры, которые продолжают еще работать.

Через восемь лет только половина 60-летних сможет выйти на пенсию, остальные же будут вынуждены работать до 63-65 годов.

В Министерстве социальной политики подчеркнули, что 45% украинцев, которые достигли 60-летия, через восемь лет будут вынуждены работать до 63 и 65 лет, а сама Украина входит в топ-15 стран с худшей демографической ситуацией.

В ведомстве также напомнили, что без выплат рискуют остаться те граждане, которые работают неофициально и скрывают свои доходы при условии, что трудятся за границей.

Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.

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